DIRETTA Nations League, Israele-Italia | Formazioni UFFICIALI LIVE

Seconda giornata della fase a gironi della Nations League per l’Italia di Spalletti: avversario di giornata è Israele

Scende nuovamente in campo la Nazionale Italiana per la seconda giornata del gruppo 2 della Nations League. Altro impegno in trasferta contro la Nazionale di Israele.

Dopo la convincente vittoria ottenuta all’esordio contro la Francia di Didier Deschamps ribaltata, dopo l’avvio shock con il gol di Barcola dopo 14 secondi, con le reti di Dimarco, Frattesi e Raspadori, l’Italia del commissario tecnico Luciano Spalletti affronta il secondo impegno della competizione, ancora in trasferta, contro Israele. Gli avversari di oggi sono a quota zero punti, battuti con lo stesso risultato degli Azzurri, 3-1, contro il Belgio di Domenico Tedesco. La selezione israeliana, guidata in panchina dall’allenatore Ran Ben Shimon, gioca le sue partite in campo neutro a causa della delicata situazione interna. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Bozsik Arena’ di Budapest.

FORMAZIONI UFFICIALI ISRAELE-ITALIA

ISRAELE (3-4-2-1): Gerafi; Shlomo, Nachmias, Lavi; Do Peretz, Solomon, Jehezkel, Revivo; Khalaili, Kanichowsky; Abada. CT. Shimon

ITALIA (3-5-1-1): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Bastoni; Bellanova, Frattesi, Ricci, Tonali, Dimarco; Raspadori; Kean. CT. Spalletti

ARBITRO: Ivan Kruzliak (Slovacchia)

CLASSIFICA GRUPPO 2: Italia e Belgio 3 punti; Israele e Francia 0