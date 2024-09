Allegri sulla panchina della big: indizio a sorpresa, è già in volo

Il futuro di Max Allegri potrebbe regalare nuovi improvvisi colpi di scena: l’indizio che spariglia le carte, ecco tutti i dettagli

La storia recente di Allegri e la fine della sua esperienza sulla panchina della Juventus è ormai il passato per la ‘Vecchia Signora’, che ha deciso di aprire un nuovo ciclo puntando forte su Thiago Motta e rivoluzionando in maniera massiccia l’organico. Dal canto suo, il futuro del tecnico livornese sembra essersi sospeso in una sorta di limbo.

Accostato a diverse panchine di Serie A senza che la sua candidatura venisse effettivamente presa in considerazione, Allegri era rifinito (in maniera piuttosto timida) nell’orbita di alcune compagini saudite, che però hanno deciso di virare su altri obiettivi. Con la volontà di lasciarsi alle spalle l’ultima esperienza tutt’altro che esaltante alla guida della Juventus, l’allenatore livornese non ha ancora sciolto le riserve, prendendosi del tempo per valutare con attenzione le prossime mosse e capire quale scenario possa essere più congeniale al suo modus operandi. Il desiderio di ritornare a rivestire un ruolo da protagonista è tanto, così come non può essere trascurata la consapevolezza di trovarsi difronte ad un bivio della sua carriera.

Allegri-Manchester United, bookmakers scatenati: ecco cosa sta succedendo

A tal proposito, occhio agli ultimi movimenti dall’Inghilterra. In tempi non sospetti i bookmakers britannici avevano rilanciato – presi dalla concitazione post dimissioni di Southgate – anche la candidatura di Allegri per la panchina dei ‘Tre Leoni’. Negli ultimi giorni, però, i betting analyst stanno caldeggiando anche un’altra possibilità.

Come riferito dal portale Bettinglounge.co.uk, infatti, Bet Victor banca il possibile binomio Allegri-Manchester 34 volte la posta. Una quota piuttosto alta, che evidenzia come l’ex allenatore della Juventus non sia l’opzione più calda in caso di esonero di ten Hag, chiamato a riscattare stagioni deludenti e abbondantemente sotto le aspettative. Prova ne sia la fiducia a tempo che i bookmakers sembrano aver ‘accordato’ a ten Hag, dietro la cui panchina si staglia l’ombra lunga di Gareth Southgate. William Hill e BetVictor, infatti, quotano a 3 l’eventuale sostituzione di ten Hag con l’ex CT della Nazionale inglese. Allegri molto più defilato: staremo a vedere cosa succederà.