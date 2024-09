Ha rescisso il contratto: il centrocampista se ne va dopo un solo anno

Un centrocampista ha rescisso il suo contratto con il club italiano: se ne va solo dopo un anno dall’arrivo nella nuova squadra

Il calcio è fatto spesso di ribaltoni improvvisi e anche quando si pensa che le cose possano andare per il meglio, in realtà non procedono in ogni occasione nel migliore dei modi. Il calciomercato si è concluso in Italia è ha portato in dote grandi colpi, affari in grado di cambiare l’indirizzo dei campionati, ma ci sono state anche cessioni molto importanti, altre semplicemente naturali o dolorose.

Diverse società, però, non sono riuscite a fare tutto quello che avrebbero voluto, e non ci riferiamo solo di quelle ai massimi livelli, ma anche di squadre di categorie minori, che nutrono comunque grandi ambizioni per la stagione. Stiamo parlando della Ternana, un club dal passato glorioso e che rappresenta una città importante, ma che ora milita in Serie C.

Nella giornata di ieri, i rossoverdi hanno giocato contro il Gubbio in campionato, pareggiando con il risultato di 0-0, ma un calciatore non era presente nello scacchiere degli umbri perché intanto aveva rescisso il suo contratto.

Serie C, il centrocampista ha rescisso il contratto con la Ternana

Stiamo parlando di Jakub Labojko. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un centrocampista di 26 anni, che si è fatto conoscere prima in Polonia, la sua terra madre, e poi anche in Italia, quando il Brescia l’ha portato nel nostro Paese.

Nel 2022, però, ha lasciato i lombardi e si è trasferito all’Aek Larnaca, anche se pure in quel caso le cose non sono andate per il meglio. Per questo è stato rispedito al Brescia e poi girato alla Ternana, dove è rimasto solo un anno. Infatti, anche con gli umbri non è riuscito a mostrare le sue qualità nel cuore del campo, fino alla rescissione del contratto avvenuta nelle scorse ore.

D’altronde non si è trattato di una decisione sorprendente per tifosi e addetti ai lavori, dato che il mediano non era stato inserito nella lista dei 23 giocatori utilizzabili per il campionato, esattamente come Viviani. Labojko aveva rifiutato diversi club di Serie C nelle scorse settimane.