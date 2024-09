Giuntoli non perde tempo: rinforzo top in difesa

La Juventus avrebbe già individuato il prossimo obiettivo per la difesa, di piede mancino, ma il prezzo non sarà basso

La Juventus è ripartita molto bene in una stagione che segna una quantità enorme di cambiamenti. Giuntoli ha trasformato la rosa bianconera a partire dall’allenatore, Thiago Motta, per poi darsi alla pazza gioia con i colpi in entrata riuscendo comunque anche a cedere parecchi giocatori che non facevano parte del progetto e liberandosi di diversi ingaggi pesantissimi.

Una squadra ristrutturata in tutti i reparti e un’inversione di tendenza importante nel gioco. Almeno nelle prime due con Como e Verona, battute nettamente nel punteggio. C’è poi la partita con la Roma, che ha prodotto in verità uno 0-0 scialbo e una prestazione non positiva sotto l’aspetto delle occasioni. Anche se di rischi ne ha corsi pochi, tenendo la porta inviolata dopo i primi 270 minuti. La composizione della difesa è stata a tratti travagliata, visto che a lungo la Juve ha trattato e bloccato Todibo, che era il prescelto per formare l’eventuale coppia con Bremer. Alla fine la corda si è spezzata e il francese è andato al West Ham che ha chiuso in poche ore. Qualche giorno dopo è arrivato Kalulu dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto più bonus per un totale di oltre 20 milioni. Ma il suo futuro il prossimo anno sarà tutto da scoprire. Il tandem al centro è diventato quindi Bremer più Gatti, partito alla grande. Magari poco appeal per l’ex Frosinone, che però è diventato efficacissimo e sta crescendo a vista d’occhio.

La Juve punta Hancko per la difesa

Poi c’è Cabal che può agire al centro ma ad ora viene utilizzato da terzino sinistro. E Danilo, jolly in mezzo e per la fascia destra, lasciat però in naftalina da Motta causa ritardo di condizione. Anche se il brasiliano, capitano della Juve e della Selecao, ha giocato titolare in nazionale. L’ex Real ha 33 anni, la dirigenza vuole continuare l’opera di ringiovanimento e la difesa allo stato attuale non rappresenta un reparto solido a lungo termine per diversi motivi. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, quindi, la Juventus avrebbe messo gli occhi su David Hancko, centrale del Feyenoord al centro di una piccola telenovela di mercato quest’estate.

Lo slovacco è stato nel mirino dell’Atletico Madrid per quasi tutta l’estate, un tira e molla per certi versi estenuante pure per i tifosi che lo aspettavano con ansia. Prima che i colchoneros prendessero Lenglet. Il classe ’97 piace molto ai bianconeri, è mancino e può giocare al centro come sulla fascia, ha un contratto lungo e costa parecchio. Ma col Feyenoord i rapporti sono buoni, vista la cessione freschissima agli olandesi di Facundo Gonzalez. Tra un anno, verosimilmente senza Kalulu (oltre a Rugani e Djalo) e con Danilo praticamente 34enne, la Juve potrebbe avere già il suo grande obiettivo in difesa.