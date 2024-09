Maignan contro tutti: attacca i compagni di squadra in spogliatoio

Durissimo sfogo di Mike Maignan in spogliatoio: cos’è successo al termine di Francia-Italia di ieri sera

Un risultato a dir poco inatteso, quello maturato ieri sera al Parco dei Principi di Parigi, in Francia-Italia, valevole per la prima giornata di Nations League. Sfida che vedeva i padroni di casa nettamente favoriti e per di più in vantaggio dopo pochi secondi. Ma da lì in poi, la musica è cambiata e gli uomini di Spalletti hanno sfoderato una prestazione super, battendo 3-1 i transalpini.

Verdetto del campo clamoroso ma pienamente meritato per quello che si è visto in campo. Gli azzurri si sono regalati una serata da sogno e hanno inflitto una lezione di gioco ai vicecampioni del mondo, quasi irriconoscibili. Una sconfitta che non è andata giù innanzitutto agli stessi giocatori, soprattutto a Mike Maignan.

Il portiere del Milan, a fine gara, si è fatto sentire in spogliatoio, stando a quanto racconta ‘L’Equipe’. Da parte sua, è stato stigmatizzato l’atteggiamento molle, poco aggressivo ed egoista di diversi compagni di squadra, sottolineando invece come l’Italia, pur essendo sulla carta assai inferiore, abbia messo in campo molta più qualità e voglia di vincere. Un duro sfogo, cui tutti gli altri giocatori hanno assistito in silenzio, compresi il capitano Mbappe e il vice capitano Griezmann.