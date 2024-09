Fiorentina, UFFICIALE: doppia cessione in Turchia

Fiorentina, gli esuberi volano in Turchia: è ufficiale la doppia cessione

Doppia cessione da parte della Fiorentina e nuova avventura in Turchia nello stesso club per entrambi i giocatori.

Con il mercato in Turchia ancora aperto, la Fiorentina ha lavorato alla cessione di un paio di esuberi. Josip Brekalo e Antonin Barak sono infatti stati ceduti, entrambi in prestito, al Kasimpasa. Il club turco ha ufficializzato l’arrivo dell’attaccante croato e del centrocampista ceco, che lasciano dunque Firenze per questa stagione e approdano ad Istanbul.

Brekalo si trasferisce in Turchia in prestito con diritto di riscatto, fissato attorno ai 3 milioni di euro. Stessa formula di Barak, il cui riscatto è stato fissato a 6 milioni di euro.