Ricorso al TAS della Juventus: risoluzione del contratto imminente

Caos in casa Juventus: ricorso al Tribunale di Losanna e possibile risoluzione del contratto

La Juventus punta al divorzio anticipato con il giocatore dopo il ricorso al Tribunale arbitrale internazionale.

In casa Juventus torna a tenere banco il caso relativo a Paul Pogba, squalificato per doping dopo il suo ritorno in bianconero. Sono ore importanti per Paul Pogba, centrocampista francese ancora sotto contratto con la Juventus e squalificato per doping. Tutto è iniziato il 20 agosto del 2023, quando il giocatore ex Manchester United fu sorteggiato all’antidoping dopo Udinese-Juventus, anche se rimase in panchina per l’intera durata della contesa. Il successivo 11 settembre, il Tribunale nazionale antidoping sospese Paul Pogba in via cautelare.

Il giocatore, infatti, risultò positivo ai metaboliti del testosterone, così come confermato dalle successive controanalisi del 6 ottobre. Poi, il 7 dicembre la Procura ha chiesto una squalifica di 4 anni, pena proposta e accolta dal Tribunale nazionale antidoping lo scorso primo marzo. E ora ci possono essere nuovi sviluppi in merito alla vicenda della squalifica del giocatore tornato alla Juventus senza però riuscire a scendere in campo.

Juventus, le ultime sulla squalifica di Pogba per doping

Nei giorni scorsi, infatti, il centrocampista francese si è presentato di fronte alla corte del Tas, il Tribunale arbitrale internazionale dello sport che ha sede a Losanna. Il giocatore ha esposto la propria versione dei fatti sul caso, sperando in uno sconto come richiesto nel ricorso presentato al Tas.

Dunque, ora c’è attesa per la sentenza dei giudici del Tribunale arbitrale internazionale. Una decisione attesa per il prossimo autunno. Nel frattempo il giocatore, che riceve il minimo salariale previsto dal contratto collettivo, circa 2mila euro netti al mese, non più giocare e nemmeno allenarsi nelle strutture della Juventus, senza così percepire l’ingaggio concordato nell’estate 2022 per tornare a Torino, ovvero otto milioni di euro più due di bonus. Ora la maglia numero 10 è passata sulle spalle del giovane Kenan Yildiz, un passaggio che conferma l’imminente divorzio tra la Juventus e Paul Pogba. Come anticipato da La Gazzetta dello Sport il passo successivo dovrebbe essere la risoluzione anticipata del contratto che stando agli accordi iniziali dovrebbe scadere il 30 giugno 2026, ma il divorzio tra la Juventus e Pogba verrà quasi sicuramente anticipato.