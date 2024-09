“È inaccettabile”: caos dopo la vittoria dell’Italia

3-1 dell’Italia in rimonta sulla Francia grazie alle reti di Dimarco, Frattesi e Raspadori. È questa la sintesi della serata degli azzurri che però ha fatto registrare anche una bocciatura

Gol lampo di Barcola e poi grande rimonta dell‘Italia che ha saputo reagire prima con una rete meravigliosa di Dimarco e poi con un secondo tempo di qualità e compattezza, esaltato dai gol decisivi di Frattesi e Raspadori.

Francia abbattuta quindi dalla grande reazione della truppa di Luciano Spalletti che dopo lo scotto iniziale ha cambiato marcia riordinando le idee. Il cambio di atteggiamento è passato oltre che dal pareggio anche da un cambio di uomini e caratteristiche con l’ingresso di Raspadori per Pellegrini all’intervallo.

L’attaccante del Napoli è stato tra i migliori in campo, mentre il centrocampista della Roma ha deluso raccogliendo anche sui social diversi messaggi poco incoraggianti. Tante le bocciature su X:

bastava far uscire pellegrini per vincerla

@OfficialASRoma #FranciaItalia speriamo che De Rossi stia vedendo la partita e abbia capito. Spalletti dopo il primo tempo toglie un inesistente #Pellegrini per non giocare in 10 contro 11.

Pellegrini mi pare in enorme difficoltà fisica e atletica…Lui sì che avrebbe bisogno di un periodo senza giocare per allenarsi per bene finché non riesce a raggiungere un livello accettabile

— Alessio (@KBufalo91) September 6, 2024