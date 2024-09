Conte, sorpresa di fine mercato: ecco l’ottavo colpo e come cambia il Napoli

Sorpresa di fine mercato per il Napoli di Antonio Conte: c’è l’ottavo ‘colpo’ inaspettato, ecco come cambia la squadra

Mercato finito, ma non per il Napoli. O quasi. Antonio Conte sta lavorando a Castel Volturno con i pochi uomini rimasti a disposizione, visto che più di un terzo è partito per gli impegni con le Nazionali. E’ rimasto Romelu Lukaku, il quale ha rifiutato la convocazione del Belgio per recuperare la condizione ideale e studiare i movimenti.

Al centro sportivo, in questi giorni, si respira anche una certa serenità. Il club ha risolto alcuni rebus che hanno tenuto banco per gli ultimi giorni di mercato, specialmente quello riguardante la cessione di Victor Osimhen. Ma non è il solo. Al 30 agosto sembrava pronto ad andare via anche Michael Folorunsho, che praticamente per tutto il mese è rimasto tra gli emarginati del gruppo di Antonio Conte. Infatti, i due hanno avuto una discussione in ritiro, mentre era praticamente tutto fatto per la sua cessione all’Atalanta (poi saltata). Successivamente, il tecnico ha deciso di lasciarlo fuori, tra gli esuberi.

L’ex Verona ha avuto la possibilità di ritornare alla Lazio, la sua squadra delle giovanili. Ma all’ultimo giorno di mercato non è stata trovata l’intesa tra le squadre e così Folorunsho è rimasto al Napoli, con buona pace di tutti e una certa soddisfazione della dirigenza, la quale ha completato una sessione estiva quasi da 10. Infatti, la permanenza del centrocampista permette ad Antonio Conte di avere due opzioni.

Napoli, Folorunsho reintegrato: Conte cambia il centrocampo?

Subito dopo la vittoria contro il Parma, alla quale Folorunsho non ha partecipato perché non convocato, la dirigenza ha dovuto risolvere questo problema interno. Il giocatore aveva prolungato a fine luglio con il Napoli, con la speranza di poter finalmente esordire in azzurro dopo svariati anni di prestiti. E dopo l’incomprensione con il mister, ora è arrivato finalmente il reintegro.

Infatti, Folorunsho ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto dell’allenamento a Castel Volturno. Un evidente segnale di disgelo. Lui che aveva cancellato tutti i riferimenti legati al Napoli appena avute le discussioni con il mister e in procinto del passaggio mancato all’Atalanta. Lui che ora può diventare l’arma letale della formazione di Antonio Conte.

Il classe 1998 è considerabile un jolly per il centrocampo, che può plasmarsi in differenti ruoli e in differenti moduli. E con l’arrivo di Gilmour e McTominay, ora il Napoli ha un centrocampo ricco di pedine, che può permettersi anche di cambiare modulo. L’allenatore ha osservato il reparto di mezzo in grosse difficoltà nelle prime 3 giornate e sarà necessario intervenire. Da come apprende Calciomercato.it, c’è la possibilità che Conte possa cambiare modulo e rafforzare il centrocampo con un uomo in più: gli elementi non mancano, così come la qualità. Folorunsho potrebbe diventare il simbolo di un Napoli camaleontico. Ora che la ‘guerra’ è finita, ci sono solo vincitori.