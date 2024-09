Inter, allarme Inzaghi: “Mercato, Liverpool e rinnovo. Ecco perché è scontento”

Nonostante il rinnovo recentissimo, Simone Inzaghi non sarebbe rimasto contento del nuovo accordo e del mercato: le parole di Santini

L’Inter è ripartita alla grande in questo inizio di stagione, nonostante il pareggio col Genoa. Sì, perché la vittoria schiacciante sull’Atalanta ha cambiato un po’ la percezione dei 7 punti in classifica, che sembrano diventati più pesanti degli altri. Una dimostrazione di forza che ha lasciato tutti a bocca aperta, rimettendo di diritto e di prepotenza i nerazzurri assolutamente in pole nella griglia scudetto.

Eppure qualche scricchiolio pare essersi insinuato all’interno dell’Inter e a farlo udire sarebbe stato lo stesso Simone Inzaghi. Proprio l’allenatore campione d’Italia in carica, vicecampione d’Europa nel 2023, fresco di rinnovo di contratto fino al 2026 con ingaggio da top manager (circa 6,5 milioni di euro a stagione). E proprio il recentissimo prolungamento sarebbe la pietra della discordia, o comunque un elemento che non ha lasciato soddisfatto il tecnico piacentino. A raccontare il retroscena è stato il giornalista esperto di mercato Fabio Santini, ospite di Calciomercato.it sul nostro canale YouTube. “Mi risulta che Inzaghi non sia stato convinto del rinnovo biennale, voleva tre anni e non gli sono stati dati. So che non è felice, l’ha esternato a chi ha partecipato al matrimonio di suo fratello Filippo”, le sue parole.

Inter, Santini a CM.IT: “Non è vero che Inzaghi era nel mirino del Liverpool. Non ha giocatori da Champions”

Fabio Santini spiega e sottolinea poi gli elementi che segnano questo malumore da parte di Inzaghi: “L’Inter ha fatto il diavolo a quattro per prendere Palacios e lui l’ha escluso dalla lista Champions. È un segnale su cui l’Inter e i tifosi dovrebbero riflettere. La società ha mal digerito l’andamento della squadra in Champions, e come è uscita, questa è la verità. Si è parlato tanto che Inzaghi fosse nel mirino della Premier, che il Liverpool avrebbe fatto carte false per averlo, ma non è vero. Questi movimenti si fanno in base ai risultati internazionali che fai”.

“Inzaghi – conclude Santini – ha fatto un miracolo con il cammino nel campionato dello scorso anno, è tra i tre grandi allenatori di questa Serie A e ha le carte in regola per rivincere il campionato, ma non la Champions. Per vincere la Champions devi avere dei giocatori da Champions, quindi era giusto puntare su Hermoso o Rodriguez, meno su Palacios. E lui spudoratamente ha detto che non sa come gioca questo giocatore, infatti lo ha escluso dalla lista Champions e gli ha preferito Carlos Augusto. Poi ho visto Inter-Atalanta, è stata una lezione di calcio come non se ne vedono spesso in Italia”.