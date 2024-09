Ricorso contro l’ammissione al campionato: il verdetto sul club è UFFICIALE

È arrivata la sentenza sul ricorso contro l’ammissione del club al campionato: ecco il verdetto UFFICIALE e tutti i dettagli

È ufficiale: è stato respinto dal Tribunale Federale Territoriale il ricorso presentato in merito all’ammissione del club al prossimo campionato. C’è il comunicato e la sentenza del Tribunale.

L’Alma Juventus Fano parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza, è stato respinto il ricorso della Jesina che rimane così nel girone A di Promozione. Questo il comunicato ufficiale del Tribunale territoriale: “A seguito del ricorso presentato dalla A.S. JESINA S.r.l. in data 12 agosto 2024 avverso il comunicato ufficiale n.11 del 31/07/2024 del Comitato Regionale Marche in relazione alla delibera assunta dal consiglio direttivo del CR Marche del 31/07/2024 relativamente all’inserimento della società “1610 ALMAJUVENTUSFANO 1906 SRL “nell’organico del campionato Eccellenza Marche s.s. 2024/25 ha pronunciato il seguente DISPOSITIVO P.Q.M. Il Tribunale federale territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso“.

Eccellenza, respinto il ricorso della Jesina: Alma Juventus Fano ammessa al campionato

La Jesina aveva contestato la regolarità dell’iscrizione dell’Alma Juventus Fano al massimo campionato regionale delle Marche. Il club, dopo la sentenza, potrebbe ora ricorrere anche al Collegio di Garanzia del CONI.

I campionati in questione dovrebbero partire domenica 8 settembre (Eccellenza e Promozione) e domenica 22 settembre (Prima e Seconda categoria). La vicenda non è ancora conclusa: si attendono ora le eventuali nuovi mosse della Jesina. Per il momento, però, a partecipare al campionato di Eccellenza sarà l’Alma Juventus Fano.