Caso Douglas Luiz: a un passo da 10 punti di penalizzazione

Il trasferimento di Douglas Luiz dall’Aston Villa alla Juventus diventa un caso: rischio di 10 punti di penalizzazione

Douglas Luiz è stato uno degli acquisti più importanti della Juventus di questa estate, ma già discusso per diversi motivi. Il brasiliano, arrivato a Torino, nei piani del club, per diventare il metronomo del centrocampo, sta faticando a prendersi la squadra sulle spalle: tre volte subentrato dalla panchina fin qui, Thiago Motta non gli ha ancora affidato la maglia da titolare. Altre discussioni sono state relative alle modalità del suo trasferimento e a ciò che vi ha gravitato attorno.

Douglas Luiz è arrivato alla Juventus, lo ricordiamo, nell’ambito di una operazione con l’Aston Villa che ha portato in Inghilterra Iling-Junior e Barrenechea, anche se i tre affari sono formalmente slegati. I due, però, non sono rimasti a Birmingham e sono stati girati in prestito rispettivamente al Bologna e al Valencia, suscitando non poche polemiche. Inoltre, c’è chi ha posto l’accento sui rapporti tra la Juventus e il numero uno dell’Aston Villa, l’egiziano Nassef Sawiris, che è anche un consulente di Exor.

E’ stata un’operazione che ha portato dei benefici a entrambi i club. Di sicuro, all’Aston Villa, che era in difficoltà finanziaria e doveva mettere nero su bianco una cessione importante entro il 30 giugno, per rientrare dal massimo passivo di 105 milioni di sterline in tre anni permesso ai club della Premier League, per evitare sanzioni, sotto forma di una pesantissima penalizzazione. I circa 42 milioni di sterline (50 milioni di euro) incassati dalla vendita di Douglas Luiz hanno scongiurato questo scenario. Secondo il ‘Daily Mail’, la penalizzazione che avrebbe rischiato il club avrebbe potuto arrivare anche a 10 punti.