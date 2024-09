Caos totale in Italia: “Arbitri al VAR da sospendere”

Tanti episodi discutibili, esplode la rabbia della società dopo l’ultima giornata di campionato: arbitri e VAR sotto accusa

Sei punti in quattro partite per la Salernitana in questo avvio di campionato in Serie B. I campani allenati da Martusciello sono stati sconfitti dal Mantova nell’ultima giornata prima della sosta.

Salernitana ko in casa della squadra neopromossa e che alla ripresa del campionato ospiterà il Pisa all’Arechi. Considerando le ultime vicende societarie, gli amaranto hanno dovuto fare di necessità virtù nell’ultimo mercato costruendo comunque una rosa competitiva e che può recitare un ruolo importante nel torneo cadetto. “Bisogna cedere per fare cassa, volevamo una squadra giovane e sostenibile ma che rendesse il club virtuoso. Era necessario mettere in sicurezza la società: dal primo giorno ho lavorato in questa direzione”, le parole del Ds Gianluca Petrachi in conferenza stampa.

Serie B, Salernitana penalizzata dagli arbitri: Petrachi attacca

Dal campo al mercato, Petrachi si è poi soffermato su alcune decisioni arbitrali che hanno fatto storcere il naso e non poco alla Salernitana in questa prima parte di campionato.

Il dirigente del sodalizio campano non va già per il sottile e accusa: “Sono successe cose assurde in queste prime partite. Sul rigore di Torregrossa i membri del VAR andrebbero sospesi. Era grosso quanto una casa: il difensore lo tira e lo butta giù – tuona Petrachi sempre in conferenza stampa – Col Sudtirol invece la rimessa laterale viene battuta quattro secondi dopo la fine del recupero. Non voglio accampare alibi perché poi con la Sampdoria il VAR per fortuna ha corretto il tiro, ma chi sbaglia deve pagare anche nella terna arbitrale come come succede per i calciatori. Andrebbero sospesi: così hanno tempo per rivederlo“.