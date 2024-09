Roma, non è ancora finita: ritorno clamoroso in difesa

La Roma dopo Hermoso vuole ingaggiare un altro difensore svincolato, con Hummels in pole: se non arriverà il tedesco c’è un’ipotesi clamorosa

Il calciomercato della Roma non è ancora finito, nonostante il gong conclusivo di oltre tre giorni fa. Perché ingaggiare calciatori svincolati è ancora possibile e allora i giallorossi stanno cercando di rinforzarsi così in difesa, visto che è saltato in extremis l’arrivo di Danso. Inoltre, Djalo non ha convinto e per Badé non si è mai andati vicini alle richieste del Siviglia, che alla fine gli ha rinnovato il contratto.

È arrivato Mario Hermoso, domenica nella capitale e ieri sera finalmente ufficiale. Un parametro zero di grande peso per Daniele De Rossi, di esperienza internazionale dopo gli anni nell’Atletico Madrid. Lo volevano in tanti, è stato proposto a parecchi club – dalla Juve all’Inter, dal Milan al Napoli – ma nessuno in Serie A o all’estero ha affondato il colpo. Ci stava riuscendo il Galatasaray che gli offriva di più, ma Hermoso ha scelto poi la Roma. Dopo la mancata conferma di Llorente e Huijsen e la cessione di Kumbulla, i giallorossi ieri sera hanno anche ufficializzato la partenza di un altro difensore centrale. Parliamo di Chris Smalling, ceduto in Arabia Saudita dopo cinque stagioni, a un anno dalla scadenza del contratto. Un altro bel risparmio nel monte ingaggi, visto che l’inglese guadagnava 3,5 milioni a stagione (gli stessi di Hermoso). L’ex United è andato all’Al Fayha, lasciando la capitale quando il suo ruolo era ormai marginale e secondario. Anni importanti, una Conference League vinta da assoluto protagonista, ma anche tanti anzi tantissimi infortuni e quasi 35 anni.

Roma, se salta Hummels idea Manolas

Ora, però, Daniele De Rossi ha in rosa tre centrali di ruolo e (almeno) quattro necessari tra titolari e riserve. La Roma lavora quindi a un altro svincolato, con Mats Hummels nome principale: l’offerta è di 2 milioni più bonus fino a giugno con opzione di rinnovo che si attiva al raggiungimento di una determinata percentuale di presenze. Sono le ore delle riflessioni, per il calciatore tedesco così come per la Roma. Il padre-agente dell’ex campione del mondo nel 2014 ha dichiarato che presto arriverà una decisione sulle tante proposte. Tra cui c’è anche quella del Galatasaray, che ha perso guarda caso Hermoso.

I giallorossi aspettano, ma non andranno oltre visto che tra due giorni c’è la scadenza delle liste Uefa oltre cui un calciatore non può essere aggiunto, anche se ancora tesserabile nei giorni seguenti. A sbloccare la situazione lato Roma è stato l’addio di Smalling in extremis, ma non è ancora fatta. Se da Hummels dovesse arrivare un no, secondo ‘Il Corriere dello Sport’, un’idea sarebbe addirittura il ritorno di Kostas Manolas. Il greco ha giocato insieme a Daniele De Rossi, entrambi a segno nella notte leggendaria col Barcellona. A gennaio si era proposto già alla Roma senza successo, poi la firma con la Salernitana ma un’esperienza pessima da sole 8 presenze. Ora lo scenario clamoroso, con l’ex Olympiacos (come Lina Souloukou) che accetterebbe un contratto annnuale da meno di 1 milione netto. Ipotesi molto difficile, ma non totalmente impossibile. A fronte degli altri svincolati (Sergio Ramos, Matip e Djidji), l’ultima soluzione sarebbe la promozione del Primavera 2006 Lovro Golic.