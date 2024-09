Milan, è fuori dalla lista Champions: scelta presa

Ecco chi non giocherà la Champions League. Solo un giocatore tagliato dal Milan: il punto della situazione

Gli ultimi giorni di calciomercato hanno dato una mano importante a Paulo Fonseca. Del gruppo attuale, infatti, il tecnico portoghese dovrà tenere fuori solamente un giocatore.

Le uscite di Alexis Saelemaekers, Yacine Adli e Pierre Kalulu hanno certamente permesso al Milan di avere una rosa più snella e nessuno in Serie A, infatti, è rimasto fuori rosa. In Champions League, come detto, qualcosa cambierà perché le regole sono leggermente diverse. Così Yunus Musah (Under 22) in Europa per giocare deve andare occupare uno slot della lista stranieri.

Inevitabilmente, per scrivere il nome dell’americano, Paulo Fonseca deve farne fuori un altro e a poche ore dall’ufficialità, ormai la scelta appare presa. Il candidato numero uno ad essere ‘tagliato’ è, infatti, Luka Jovic. La possibilità di attingere dalla lista B, dove ci sarà anche Francesco Camarda, ha di fatto portato a tale scelta. Le alternative al serbo sarebbero Ismael Bennacer e proprio Yunus Musah, ma a centrocampo non c’è grande abbondanza, anche perché Silvano Vos non può essere presente in lista B come Jimenez. Entrambi, infatti, non hanno giocato per due anni di fila con i rossoneri. Oltre a Camarda ci saranno altri giovani come Zeroli, Torriani, Bartesaghi e Liberali.

Milan, la lista Champions dei rossoneri

La lista degli stranieri:

Mike Maignan

Emerson Royal

Strahinja Pavlovic

Fikayo Tomori

Malick Thiaw

Theo Hernandez

Ismael Bennacer

Youssouf Fofana

Ruben Loftus-Cheek

Yunus Musah

Tijjani Reijnders

Samuel Chukwueze

Christian Pulisic

Alvaro Morata

Tammy Abraham

Rafael Leao

Noah Okafor

Ai diciassette stranieri, sopracitati, si andranno ad aggiungere, ovviamente, i calciatori formati nel vivaio dei club italiani e quelli cresciuti nel vivaio rossonero. Per un totale di 23 giocatori, sui 25 previsti.

formazione italiana

Marco Sportiello

Filippo Terracciano

Alessandro Florenzi

formazione nel vivaio:

Davide Calabria

Matteo Gabbia