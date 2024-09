Thiago Motta ‘riabilita’ Allegri: “L’anno scorso sarebbe caduto lo stadio”

Dopo il pareggio tra Juventus e Roma, partono i paragoni tra Thiago Motta e Allegri: e c’è chi difende il tecnico livornese

Dopo la rivoluzione nelle strategie aziendali, nella guida tecnica e sul mercato, adesso ci si attende che anche in campo la Juventus sia diversa rispetto al passato. Il club bianconero si è avviato sulla strada di un nuovo ciclo con Thiago Motta in panchina. L’avvio, classifica alla mano, è stato piuttosto positivo con sette punti in tre gare. Ma se nelle prime due partite si era intravisto qualcosa di nuovo dal punto di vista del gioco, non si può dire lo stesso relativamente alla gara con la Roma.

Uno 0-0 scialbo, con la squadra bianconera che ci ha provato, ma ha faticato a crearsi occasioni di rilievo e addirittura a tirare in porta. Nelle statistiche di fine gara, un solo tiro nello specchio, la girata di Vlahovic a fine primo tempo deviata da Svilar, per il resto sostanzialmente inoperoso. La manovra degli uomini di Thiago Motta non ha convinto e così la gestione da parte del tecnico italobrasiliano. Con un parallelismo con Allegri che finisce quasi per riabilitare il tecnico livornese, sempre duramente contestato per la sua proposta di gioco.

A ‘Radio Sportiva’, il giornalista Sandro Sabatini ha fatto notare, in maniera polemica: “Erano 20 anni che la Juve in casa non finiva la partita con un solo tiro in porta, è una statistica di cui non sento parlare. Ma l’anno scorso si sarebbe detto che Allegri era un disastro. Poi la sostituzione di Vlahovic con Nico Gonzalez nel finale. Fosse successo un anno fa, sarebbe venuto giù lo Stadium dai fischi”.