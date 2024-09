Scontri a fine primo tempo, UFFICIALE: la maxi squalifica ‘riscrive’ il campionato

Il clima di grave tensione ha creato i presupposti per la maxi rissa: anche i dirigenti delle due squadre sono stati coinvolti. Ecco cosa è successo

Il campionato di Serie A è entrato finalmente nel vivo, con la terza giornata che ha già regalato spunti molto interessanti. Archiviata una sessione estiva di calciomercato ricca di spunti, la palla passerà soltanto al campo, vero e proprio giudice supremo. I colpi di scena, però, sono sempre dietro l’angolo e quanto successo qualche ora fa rischia di cambiare le sorti di una competizione che sembrava indirizzata.

Nel Casertano, infatti, in occasione del match tra l’A.S.D Casapesenna e l’A.S.D Mondragone City è nata una vera e propria rissa che ha coinvolto non solo molti calciatori, ma anche diversi dirigenti delle due squadre. Come riporta ‘Il Mio Napoli’, verso la fine del primo della finale play off del Campionato di Prima Categoria gli animi si sono letteralmente surriscaldati, portando ad una serie di scontri che non resteranno impuniti. A far luce sulla vicenda, infatti, ci ha pensato il Questore locale che, corroborato nel suo lavoro dalle riprese effettuate dalla Polizia Scientifica, ha permesso di ricostruire quanto accaduto, emettendo Daspo con sanzioni dalla durata complessiva di 17 anni.

Alla fine del primo tempo supplementare, quando il risultato stava premiando i padroni di casa in vantaggio sul 2-0, una discussione tra i calciatori delle due squadre è subito degenerata. Ne sono nati dei tafferugli che hanno causato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno provato a stemperare gli animi.

Fischiati dal pubblico presente, che non ha affatto digerito l’evolvere della situazione, i calciatori delle due squadre sono poi ritornati immediatamente negli spogliatoi, visto che il direttore di gara ha sospeso l’incontro. I successivi Daspo hanno poi chiuso parzialmente la vicenda, un’altra brutta vicenda che con il mondo del calcio purtroppo non ha nulla a che fare. Staremo a vedere se ci saranno i presupposti per nuovi colpi di scena.