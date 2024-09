Milan, addio Rabiot: ha scelto la nuova squadra spiazzando tutti

Il Milan viene definitivamente tagliato fuori dalla corsa a Rabiot: il francese ha scelto la prossima squadra, colpo di scena

Il Milan arriva alla prima pausa stagionale con un certo carico di tensioni che era difficilmente preventivabile qualche settimana fa. Alla ripartenza, i rossoneri avranno l’obbligo di avere idee più chiare e cambiare marcia in campo. La squadra di Fonseca non si è espressa al meglio sul terreno di gioco e anche sul mercato non è stata scintillante come ci si aspettava. L’obiettivo oltre il gong poteva essere Rabiot, ma il francese si allontana sempre di più.

Nelle ultime ore, si era parlato molto dei contatti tra il centrocampista ex Juventus e il Galatasaray. Ma ci sarebbe un ulteriore colpo di scena, con una destinazione a dir poco sorprendente verso la quale potrebbe recarsi Rabiot. Secondo gli spagnoli di ‘Fichajes.net’, infatti, ci sarebbe una bozza di intesa con gli arabi dell’Al Nassr. Rabiot starebbe pensando seriamente all’ipotesi di trasferirsi in Saudi League, dove ritroverebbe l’ex compagno di squadra alla Juventus Cristiano Ronaldo. A risultare decisiva, sarebbe la proposta economica del club saudita, che potrebbe offrirgli, a quanto pare, un contratto annuale anche superiore ai 10 milioni di euro a stagione. Un tipo di proposta che in questo momento nessun club europeo potrebbe pareggiare, ma nemmeno avvicinare.