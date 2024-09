Inter, il ritorno di Moratti: colpo di scena

Nel futuro dell’Inter può esserci il ritorno della famiglia Moratti: uno scenario che avrebbe del clamoroso per i nerazzurri

L’Inter ha aperto l’era Oaktree, dopo il percorso importante vissuto con il gruppo Suning e la famiglia Zhang. Scenari per il prossimo futuro da valutare relativamente al rapporto con il fondo statunitense, ma sullo sfondo, per i nerazzurri, potrebbe esserci un clamoroso ritorno in auge della famiglia Moratti.

Forse solo una suggestione, o forse no. L’ipotesi viene avanzata da ‘Calcio e Finanza’, riprendendo dichiarazioni del recente passato da parte dell’ex presidente nerazzurro, Massimo Moratti. Il ritorno nel mondo del calcio insieme ai figli sarebbe una eventualità da prendere seriamente in considerazione, dopo che l’intera famiglia sta ripensando il proprio impegno imprenditoriale dopo la cessione della Saras agli svizzeri e agli olandesi del gruppo Vitol. Nel frattempo, Angelo e Gabriele Moratti, nipoti di Massimo, si sono già attivati da tempo rispettivamente nel settore delle startup legate ai settori food, lifestyle e intelligenza artificiale, e nel campo artistico e della moda.