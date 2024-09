De Rossi e l’esclusione di Dybala: “Non sono scemo… C’è un motivo”

Daniele De Rossi e la sua Roma bloccano all’Allianz Stadium la Juventus: le parole in conferenza stampa dell’allenatore giallorosso

La Roma strappa un pareggio prezioso contro la capolista Juventus, dopo un inizio di stagione negativo con la sconfitta casalinga contro l’Empoli e lo scialbo pareggio di Cagliari.

Daniele De Rossi è soddisfatto della reazione della sua squadra: “Valuto positivamente la prestazione di Dovbyk, ha lavorato bene per la squadra. Di fronte avevamo una Juventus fortissima, con un allenatore intelligente – esordisce il tecnico giallorosso in conferenza stampa – Gli hanno messo addosso Gatti e Bremer, dovevamo essere più precisi nel servirlo in rifinitura. Dovbyk è un giocatore forte e unico, come piace a me. L’ho voluto fortemente: non è nulla di preoccupante. Stasera ci siamo rispettati, è stata una partita molto equilibrata. Non è che Vlahovic abbia fatto 45 tiri in porta…”.

De Rossi prosegue sull’avvio di campionato della sua Roma: “C’era un’aria po’ pesantuccia, c’era bisogno di una reazione da uomini. Dybala e Soulé li vedremo insieme, amo i giocatori di qualità. Stasera è stata una scelta tattica, non è che mi metto a discutere tecnicamente un giocatore come Dybala altrimenti mi prendere per scemo… Ci vuole anche equilibrio, c’era da marcare Yildiz ad esempio. Una volta giocherà uno, una volta l’altro, o insieme con Paulo sottopunta e Soulè a tutta fascia”.

Dopo De Rossi, in conferenza stampa è intervenuto anche Bryan Cristante: “La prestazione è positiva, arrivavamo da un momento difficile. Bisogna ripartire dalla prova di stasera dopo la sosta. Kone? È un giocatore forte e importante, ci darà una grande mano”.