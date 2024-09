Cessione chiusa, via dalla Juventus: Giuntoli può fare tris

La Juventus ha perfezionato la cessione di uno degli esuberi, ma ora altri due calciatori potrebbero andare via

Non è terminato il calciomercato, almeno per le uscite in Serie A. Oggi si è assistito all’improvviso addio di Osimhen al Napoli, con destinazione Galatasaray, ma anche la Juventus ha lavorato sul fronte cessioni.

Nella rosa di Thiago Motta ci sono ancora diversi esuberi da piazzare e Giuntoli vuole completare il lavoro sfruttando i paesi dove la campagna trasferimenti è ancora aperta. Per una cessione ormai si è in dirittura d’arrivo: Djalo è prossimo a diventare un nuovo calciatore del Porto. Con la società lusitana i rapporti sono ottimi dopo l’affare Conceicao ed è stato trovato l’accordo per il trasferimento del difensore. Affare in prestito con i bianconeri che si accollano anche il pagamento di una parte dello stipendio.

Per uno che va, uno che resta (almeno per il momento): non è andata a buon fine la trattativa per il passaggio di Kostic all’Al-Ittihad. Niente accordo per il trasferimento a titolo definitivo e affare saltato, anche se per il serbo c’è ancora una possibilità di addio.

Calciomercato Juventus, occhi in Turchia per Kostic e Arthur

È la solita Turchia a poter diventare la destinazione ideale sia per Kostic che per Arthur, un altro degli esuberi ancora presenti alla Continassa.

Il mercato turco chiuderà il 13 settembre e fino a quella data ci sarà tempo per trovare un accordo per la cessione del serbo e del brasiliano. Altri dieci giorni quindi per provare a completare il tris di cessioni e consentire così a Thiago Motta di lavorare in serenità senza giocatori fuori dal progetto. Piazzato Djalo in Portogallo, gli occhi di Giuntoli si spostano in Turchia per la ricerca della squadra che possa aver bisogno di Arthur e Kostic e sgravare il bilancio bianconero di altri due ingaggi.