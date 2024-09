Tre punti e doppia mazzata per Conte: “Interrogazione parlamentare”

Il Napoli di Antonio Conte è riuscito a conquistare tre punti pesanti contro il Parma con il risultato di 2-1, ma non mancano le critiche ai partenopei

Antonio Conte ha conquistato una vittoria dura contro il Parma, di misura e nei minuti di recupero, ma dopo un match parecchio controverso. Il tecnico pugliese, infatti, è parso parecchio nervoso nel post partita per com’è andato l’incontro, e dato che le reti sono arrivate solo nei minuti di recupero, a dispetto della superiorità numerica e dell’espulsione del portiere Suzuki.

Le critiche non sono mancate, soprattutto per le scelte dell’arbitro e il gioco, nonostante in molti abbiano esaltato Conte per la seconda vittoria in tre partite. Sono stati davvero tanti i tweet nelle ultime ore sull’argomento.

Mazzata per Conte: molti tifosi sono furiosi

I tifosi hanno criticato a più riprese le scelte del direttore di gara e c’è addirittura chi ha invocato un’interrogazione parlamentare per quanto accaduto allo stadio Maradona.

Ci sembra un po’ esagerato, anzi sicuramente lo è, ma il Napoli deve anche convivere con diversi problemi nella preparazione atletica dei nuovi arrivati e con il caso Neres, derubato del suo orologio fuori dallo stadio subito dopo il match. Intanto, vi presentiamo diversi tweet sull’argomento.

Qui Conte non sta imitando Mazzarri, sta semplicemente avvisando i rapinatori che lo attendono fuori lo stadio che l’orologio non vale un cazzo. pic.twitter.com/eNJ911M0gW — 𝕲𝕴𝖀𝕾𝕰𝕻𝕻𝕰 (@JPeppp) September 1, 2024