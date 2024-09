Piovono fischi dallo Stadium: l’accoglienza che Soulé (forse) non si aspettava

Oltre a Dybala, Matias Soulé è l’altro attesissimo ex del posticipo di campionato dell’Allianz Stadium tra Juventus e Roma

Matias Soulé in campo, Paulo Dybala in panchina. Questo il destino dei due fantasisti argentini e attesi ex del big match tra Juventus e Roma.

De Rossi ha scelto il giovane classe 2003 in attacco al fianco di Dovbyk, relegando così tra le riserve almeno inizialmente la ‘Joya’. Il futuro di Soulé è stato uno dei tormentoni dell’estate, con la Juve che ha deciso di privarsi dell’ex Frosinone per fare cassa e finanziare il mercato in entrata. Il nuovo numero 18 giallorosso è così sbarcato nella capitale a titolo definitivo per quasi 26 milioni di euro, oltre a 4 milioni di eventuali bonus. Un acquisto che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi giallorossi, al contrario dei pubblico di fede juventina che non ha probabilmente digerito la voglia del giocatore di raggiungere i connazionali e amici Dybala e Paredes in quel di Trigoria.

Si spiegano così i fischi sonori dell’Allianz Stadium per Soulé alla lettura delle formazioni e poi replicati dopo una conclusione terminata in curva a metà primo tempo. L’argentino, nonostante l’addio prematuro, sperava in un saluto probabilmente diverso da parte dei tifosi della ‘Vecchia Signora’.