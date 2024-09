Napoli, svolta a sorpresa per Osimhen: gli scenari

Il nuovo Napoli senza Osimhen vince nel segno di Lukaku, per il nigeriano spunta uno scenario inatteso: cosa può accadere

Per quattro anni, al centro dell’attacco del Napoli, pentole e coperchi sono stati appannaggio di Victor Osimhen. Da ieri sera, è iniziata l’era Lukaku, al gol al debutto in azzurro con un gol pesantissimo che ha avviato la rimonta con il Parma. E intanto, il bomber dello scudetto non è stato ceduto ed è fuori squadra.

Nell’ultimo giorno di mercato, nulla di fatto per il suo possibile trasferimento al Chelsea o all’Al-Ahli. L’ipotesi di un trasferimento in Arabia è ancora teoricamente possibile, ma appare piuttosto complessa in questo momento. Anche se c’è un altro scenario a disposizione. Anche questo, di difficile realizzazione, ma che vale la pena prendere in considerazione.

Pur essendo stato escluso dalla lista della prima squadra partenopea, Osimhen potrebbe ancora essere aggregato al gruppo. Nel regolamento sulle liste, infatti, è previsto che in qualsiasi momento della stagione possa avvenire una sostituzione fino a un massimo di due calciatori diversi dal portiere con altri due calciatori, per una sola volta. Una modifica che può riguardare indifferentemente giocatori già tesserati o neo tesserati. Dunque, l’eventualità di un reintegro di Osimhen sarebbe fattibile, anche se allo stato attuale, vista la volontà del giocatore di andare via e anche quella, plausibile, di Conte di non turbare gli equilibri del gruppo, appare poco probabile.