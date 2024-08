Lazio-Milan, Fonseca ammette: “Sono preoccupato”. Pavlovic tra dolce e amaro: “Tifosi incredibili”

Le parole in conferenza stampa di Paulo Fonseca e Strahinja Pavlovic dopo il 2-2 tra Lazio e Milan, ma soprattutto l’episodio con Theo Hernandez e Leao

Il Milan andrà alla prima sosta senza aver ancora trovato la vittoria. Dopo tre partite i rossoneri sono fermi a due punti, conquistati con Torino e stasera con la Lazio dopo una rimonta subita e un risultato acciuffato con il neoentrato Leao.

Nel postgara Paulo Fonseca spiega l’episodio che ha visto protagonisti il portoghese e Theo Hernandez, e il momento rossonero in conferenza stampa:

Pochissimi due punti in tre partite, la sua idea in questo finale? “Abbiamo fatto un primo tempo molto positivo, abbiamo controllato sempre la partita con la palla. Abbiamo avuto occasioni per fare più gol, il problema è che nel secondo tempo abbiamo fatto totalmente il contrario. La Lazio ha iniziato a pressare più alti, li abbiamo fatti giocare. Il 90% della palla che abbiamo giocato da Pavlovic, la perdevamo sulla fascia sinistra. E loro poi attaccavano, sentivano che non eravamo tranquilli. E poi abbiamo passato troppo tempo a difendere”.

Sono entrati quattro giocatori, si vedeva che erano ‘arrabbiati’. Poi quell’episodio del cooling break vissuto staccato da Leao e Theo. “Io penso che Theo ha già parlato. Io non dico bugie, sono sempre serio e onesto in quello che dico, non c’è nessun problema con Theo e Rafa. Non hanno cominciato la partita, ho parlato con loro durante la settimana, loro hanno capito e sono entrati bene”.

A livello di regia a chi è affidata la regia in questo Milan? “Abbiamo gestito bene il primo tempo, manca il prossimo step, manca continuità nella fase di costruzione”.

La sensazione è che in settimana lei abbia risposte che in campo poi le vengono date e altre volte invece no. In quale aspetto si sente più in difficoltà nel trasmettere e si sente che tutte le componenti la supportino? “Sì, mi sento sostenuto. Dobbiamo capire, serve tempo per capire certe cose. Oggi abbiamo cominciato a vedere cose positive, ma dobbiamo avere continuità nel nostro gioco. Sono tutti giocatori di qualità, ma ci sono stati dei cambiamenti e abbiamo bisogno di tempo”.

Come è possibile farsi sorprendere per sei volte allo stesso modo a questi livelli? “Bella domanda, ma è difficile rispondere. Abbiamo preso go lanche oggi su situazione in cui eravamo organizzati, dobbiamo lavorare sui dettagli individuali ma sono preoccupato per questo aspetto che prendiamo sempre gol uguali”.

Lazio-Milan, Pavlovic: “Contento per il gol, ma dovevamo vincere”

Dopo Fonseca è toccato poi a Strahinja Pavlovic: “Sono contento per il primo gol, ma sarebbe stato meglio vincerla.

Per i tifosi sei già un idolo. “Sono molto felice di avere dei tifosi così, è una sensazione incredibile giocare davanti a loro, è qualcosa che mi spinge verso i miei limiti”.

Avete preso sei gol completamente uguali. “È qualcosa ovviamente su cui dobbiamo lavorare, tutti i gol subiti sono stati uguali e dobbiamo lavorare su questo. Ma è una questione di squadra, non solo per i difensori”.