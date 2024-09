Inter davanti a tutte, balzo in avanti della Juve: quasi 700 milioni

Inter e Juve sono dati da molti come due delle grandi favorite per la stagione che è appena iniziata, ma ci sono anche le cifre ad avvalorare questa tesi

L’Inter, oltre al passo falso della prima giornata contro il Genoa, ha iniziato come aveva finito, mettendo in cascina punti pesantissimi, trovando giocate di grande qualità e riscoprendo anche la solidità che ha caratterizzato a lungo i successi della scorsa stagione, compresa la conquista della seconda stella.

Quest’anno, però, la Beneamata potrebbe avere un’antagonista di tutto rispetto per la corsa al titolo e si tratta della Juve. I bianconeri sono partiti alla grande per quanto riguarda il gioco mostrato e la mano di Thiago Motta si vede tutta nella manovra della Vecchia Signora. La sensazione è che la sfida tra le due rivali storiche andrà avanti fino alla fine, senza se e senza ma. Quest’evidenza del campo è confermata anche dei numeri relativi il valore delle due squadre.

L’Inter ha il valore di squadra più alto: la Juve insegue

L’Inter si attesta al primo posto per valore più alto della rosa con ben 673,30 milioni di euro, con una crescita del 5,5 per cento, nonostante un mercato che non ha portato in dote altre grandi stelle – i due parametri zero Taremi e Zielinski oltre a Josep Martinez e Tomas Palacios. È chiaro che i numeri positivi non siano derivati tanto dal calciomercato, quanto dalla conquista della seconda stella sul campo e dalle ottime prestazioni di determinati calciatori.

La Juve, invece, ha rivoluzionato la rosa, spendendo anche parecchi milioni. Ciò l’ha portata al terzo posto in assoluto per valore della rosa con 593,05 milioni, secondo Trasfermarkt, ma con una crescita del 28,4%, la più alta in Italia. La differenza è comunque di quasi 100 milioni rispetto ai nerazzurri. Al secondo posto, invece, c’è il Milan, che ha un valore totale di 601 milioni di euro, poco sopra Madama, e una crescita del 14% rispetto al giugno scorso.

Un caso particolare è quello del Napoli: i partenopei, infatti, hanno ancora la spinta di Victor Osimhen, e sono al quarto posto con poco più di 531,40 milioni, con un aumento del 14,4%. Con la mano di Antonio Conte, l’obiettivo è far salire questo valore, visto che potrebbe valorizzare molti calciatori. Una curiosità è quella relativa il valore più basso dell’attuale Serie A: in ultima posizione c’è il Venezia, con soli 57,88 milioni totali, nonostante una forte crescita rispetto alla squadra che è salita dalla B.