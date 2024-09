Juve-Roma, De Rossi sta con Dovbyk: “Ecco la verità. Mettiamo da parte la paura”

Le dichiarazioni di Daniele De Rossi al termine del match di Torino contro la Juventus. La Roma esce a testa alta e con un punto

La Roma di Daniele De Rossi riesce a fermare la Juventus sul pareggio. Non può che essere soddisfatto il tecnico dei giallorossi dopo lo 0 a 0 contro i bianconeri:

“Era importante fare una partita concreta – afferma subito l’allenatore ai microfoni di Sky Sport -. E’ un periodo pieno di pressioni, era importante uscire da qui con qualche punto per lavorare con serenità. E’ un buon punto di partenza, la partita non è stata bellissima, potevamo far meglio con la palla, ma i ragazzi sono stati davvero bravi”.

Il tecnico della Roma parla poi di Dovbyk ancora a secco: “La verità è che fa paura a tutti e un allenatore fortissimo come Motta gli ha messo addosso sia Bremer che Gatti, lasciandoci spazio sui quinti. Ha lottato con la squadra e si è dato da fare, ora arriveranno anche i gol”.

Juve-Roma, De Rossi: “Non c’è una grande forbice con le grandi”

Daniele De Rossi è chiamato a commentare la possibilità di vedere coinvolta la Roma nella lotta Scudetto. Per i giallorossi è ancora presto.

“Lotta per lo Scudetto in poco tempo? Non intendevo in questa stagione – ammette il mister dei giallorossi -, mi riferivo al mercato, visto che sono arrivati dei buoni giocatori. Facendo sempre così ci possiamo avvicinare. Non c’è una grande forbice con le grandi. Ora Dobbiamo lavorare sui nostri concetti e mettere il calcio difronte alla paura. Dobbiamo mettere da parte la paura perché poi ci fa soffrire di più”.