Partita sospesa all’improvviso: grave infortunio a un calciatore

La partita è stata sospesa all’improvviso dopo un grave infortunio a un calciatore: cosa è successo in campo e tutti i dettagli

Il calcio ha ormai ripreso la sua piena attività, i campionati sono ripartiti quasi in toto e ha chiuso anche il calciomercato. È tempo di scandire gli obiettivi per la nuova stagione e tentando fin da subito di partire al meglio. Però, dobbiamo ancora raccontarvi quanto successo qualche giorno fa e che ha fatto parlare un’intera comunità, avendo risalto anche nazionale.

Un grave infortunio a un calciatore ha costretto l’arbitro a sospendere la partita praticamente all’improvviso mentre tutto stava procedendo secondo i piani. Il match amichevole era quello tra il San Luca e il Melito, utile per allenare le gambe e scaldare i motori in vista di tutti gli impegni stagionali che stanno per arrivare.

Lo sfortunato protagonista della vicenda è, invece, Lucas Ortiz, che in uno scontro di gioco con un avversario ha riportato la frattura scomposta della mandibola.

La grande paura per Ortiz durante l’amichevole tra San Luca e Melito

La partita è stata sospesa, viste le condizioni del ragazzo, e sono prontamente intervenuti i soccorsi per aiutare il calciatore. Ad accompagnare Ortiz, oltre a mister Lanzaro ed al direttore Laganà, c’erano i compagni Rossi e Porta “che tra un sorso di Mate e l’altro sono riusciti a strappare qualche sorriso a Lucas”, come ha scritto il San Luca su Facebook.

Il calciatore è stato portato presso la clinica ‘Renato Dulbecco’ di Catanzaro dove si è sottoposto in mattinata all’intervento chirurgico maxillo-facciale. Su Facebook la società dilettantistica si è anche premurata di ringraziare lo staff medico che si è occupata del suo tesserato e ha ristabilito la situazione alla normalità. Certo, non è una bella notizia per i tifosi alle porte della nuova stagione.