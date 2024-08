Leao-Theo fuori e Fonseca esonerato: “I giocatori sono molto furbi”

Il Milan affronta la Lazio ed è già quasi ultima spiaggia, con Fonseca pronto a dare un messaggio pesantissimo

Dopo la dimostrazione di forza targata Inter contro una big come l’Atalanta, ora è il Milan a dover necessariamente rispondere dopo un inizio stentato a dir poco. A livello di risultati sì, ma non solo. Perché le prime due non hanno fatto vedere il ‘fonsechismo’, mentre sono stati netti gli errori grossolani di alcuni giocatori, in primis dei big come Leao e Theo Hernandez. Che non a caso dovrebbero poi pagarne le conseguenze, esclusi dalla formazione titolare della sfida di stasera contro la Lazio all’Olimpico.

Scelte forti da parte di Fonseca, che ha incassato la fiducia della società dopo la sconfitta di Parma, ma tutti si aspettano inevitabilmente un cambio di rotta immediato. Perché il campionato non aspetta nessuno e a breve inizierà pure la Champions League che sarà più complicata e impegnativa che mai. E non a caso da qualche giorno serpeggia sui social, sul web e non solo, la possibilità di una retromarcia clamorosa in panchina rispetto al portoghese. La parola ‘esonero’ ha già cominciato a fare capolino in questo senso e la partita con la Lazio – che di certo non sarà decisiva – in ogni caso contribuirà parecchio al sentimento anche della società nei confronti dell’allenatore. Di questo ha parlato anche Stefano Agresti a ‘Radio Radio’: “Se Fonseca rischia l’esonero contro la Lazio? Mi sembra eccessivo parlare di scenari del genere, ma nel calcio non si sa mai come vanno le cose. C’è un problema con i giocatori importanti, come Leao e Theo Hernandez, che hanno camminato a Parma senza grinta e mordente. Fonseca ha certamente le sue colpe visto che ha presentato una squadra senza stabilità, però anche i calciatori devono prendersi le loro responsabilità”.

Milan, Fonseca lascia fuori Theo e Leao. Agresti: “Scelte di concerto con la società”

Responsabilità quindi da condividere all’interno dei primi due flop del Milan: “Fonseca – continua Agresti – adesso ha provato negli ultimi due giorni una squadra senza Leao e Theo, bisogna capire se è stato solo un avvertimento. Certamente, se Fonseca ha fatto queste scelte stasera, saranno prese di concerto con la società”.

Per cui non è comunque escluso che i due giocatori sulla carta più forti della rosa del Milan vengano addirittura fatti fuori, col rischio inevitabile – visto il peso e il carattere non sempre facile di questi due calciatori – che la situazione possa diventare non semplice. È lo stesso pensiero del ‘bomber’ Roberto Pruzzo a ‘Radio Radio’: “Conosciamo come vanno queste cose, i giocatori su certi aspetti sono molto furbi… Non vorrei che la situazione possa diventare sempre più difficile da gestire per Fonseca”. Certo è che, dopo neanche un mese, l’allenatore portoghese è già quasi a un bivio.