Leao entra e salva Fonseca, Lukaku-gol e festa Napoli in rimonta

Il Napoli vince in rimonta in superiorità numerica dopo l’espulsione di Suzuki. Leao salva Fonseca in uscita dalla panchina

Debutto da sogno per Romelu Lukaku con la maglia del Napoli. Il bomber belga, arrivato negli scorsi giorni dal Chelsea, entra e ribalta la sfida del Maradona contro il Parma. All’Olimpico, invece, è 2-2 tra Lazio e Milan nel secondo anticipo della terza giornata di Serie A.

Il big match dello Stadio Olimpico è sbloccato da Pavlovic. La Lazio la ribalta nella ripresa con Castellanos e Dia, ma i quattro cambi di Fonseca fanno subito la differenza: assist di Abraham per Leao che fissa il risultato sul 2-2. Al Maradona va invece in scena una partita pazza. Il vantaggio di Bonny è ribaltato da Lukaku, subito in gol al debutto, e nel recupero da Anguissa. Decisiva l’espulsione di Suzuki con cambi terminati per Pecchia e Delprato costretto fra i pali per il Parma. La squadra azzurra sale così a 6 punti in classifica, mentre il Milan di Fonseca rimane in basso a quota 2.

Lazio-Milan 2-2: 8′ Pavlovic (M), 62′ Castellanos (L), 66′ Dia (L), 72′ Leao (M)

Napoli-Parma 2-1: 19′ rig. Bonny (P), 92′ Lukaku (N), 97′ Anguissa (N)

CLASSIFICA SERIE A: Torino*, Inter* 7; Juventus, Napoli*, Empoli* e Lecce* 6; Genoa, Parma*, Udinese e Lazio* 4; Atalanta*, Verona e Bologna* 3; Fiorentina, Cagliari* e Milan* 2; Monza, Roma, Venezia* e Como 1.

* una gara in più