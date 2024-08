Hermoso più vicino e non solo: doppio colpo per la difesa della Roma

Non solo Hermoso che si avvicina: possibile doppio colpo per la difesa della Roma. Tutti gli aggiornamenti sul calciomercato degli svincolati

Da Danso a Djalo, nelle ultime ore di calciomercato la Roma non è riuscita a chiudere per il nuovo difensore. Il club giallorosso è così al lavoro sul mercato degli svincolati ed in pole c’è il nome dell’ex Atletico Madrid Mario Hermoso.

L’esperto difensore spagnolo, svincolato dopo l’addio a parametro zero con i Colchoneros, è ancora senza squadra e rappresenta un’importante occasione per la società giallorossa. Nelle ultime ore, nonostante la forte concorrenza del Galatasaray, la dirigenza della Roma ha accelerato per il 29enne.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, sono stati fatti importanti passi avanti per Mario Hermoso. Il club giallorosso si avvicina allo spagnolo e conta di completare nelle prossime ore il sorpasso sul Galatasaray. Sono ore decisive in casa Roma, per Hermoso ma non solo. Stando all’emittente, infatti, l’eventuale arrivo dell’ex Atletico Madrid non escluderebbe quello di Hummels, vista la partenza imminente di Smalling. Anche l’ex Borussia Dortmund è ancora senza squadra dopo l’addio ai gialloneri.