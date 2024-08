Bologna ancora a secco, pari prezioso per l’Empoli. Colpo del Lecce sul Cagliari

I risultati dei primi anticipi di questo sabato pomeriggio nella terza giornata di Serie A, in attesa dei match di questa sera

Si sono chiusi i primi match di questo sabato, in quella che è l’ultima giornata di Serie A prima della sosta dedicata alle Nazionali di settembre. Dopo il solo punto collezionato nelle prime due gare, il Bologna conferma le enormi difficoltà a fare risultato e viene fermato sul pareggio in casa contro l’Empoli. Sull’altro campo, nonostante l’inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, il Lecce ottiene i tre punti di misura davanti al proprio pubblico contro il Cagliari.

Succede tutto nel primo tempo nella sfida del Dall’Ara. A sbloccare l’incontro dopo appena due minuti sugli sviluppi di calcio d’angolo, è l’inserimento da dietro di Giovanni Fabbian sulla spizzata decisiva sul primo palo di Beukema. Squadra di Vincenzo Italiano che viene immediatamente raggiunta nel risultato appena due minuti più tardi. Su una ripartenza rapida dalla sinistra dell’Empoli, il Bologna si fa trovare scoperto sul traversone di Pezzella su cui si precipita Gyasi che appoggia comodamente di petto in rete.

Una vittoria di cuore, invece, quella ottenuta in casa dal Lecce. Dopo un salvataggio miracoloso di Luperto sulla linea di porta alla conclusione a colpo sicuro di Krstovic, sempre l’attaccante montenegrino trova il gol decisivo al 26′ con un guizzo da vero rapinatore d’area di rigore ad anticipare l’ex compagno Piccoli. Difesa ad oltranza per la formazione di Luca Gotti nella ripresa, a causa del rosso diretto rimediato da Dorgu dopo l’intervento del Var per una brutta entrata coi tacchetti sulla caviglia di Prati. Tra le opportunità più clamorose per il Cagliari, la traversa di Viola in zona recupero a sprecare una ghiotta occasione.