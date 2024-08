DIRETTA Serie A, Inter-Atalanta: le formazioni ufficiali LIVE

Nel vivo delle ultime ore di calciomercato, la gara Inter-Atalanta verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Da un lato la terza giornata di campionato, dall’altra le ultime infuocate ore della sessione estiva di calciomercato, che si chiuderà a mezzanotte, in seguito alla variazione di orario decisa nelle scorse settimane. Dalle 20.45 alle 00.00, dunque, la Milano calcistica si dividerà tra Inter-Atalanta e le ultime trattative delle big e delle altre squadre di Serie A.

Reduce dalla vittoria contro il Lecce, che ha riscattato il pareggio contro il Genoa, la squadra allenata da Simone Inzaghi affronta una squadra temibile, che ha voglia di rivalsa dopo la sconfitta di domenica in casa del Torino. Ex dal dente avvelenato, Gian Piero Gasperini ha perso nuovamente Nicolò Zaniolo, fermato da alcune noie muscolari, ma ritrova in attacco Ademola Lookman. Rispetto al successo contro i salentini, Inzaghi recupera Stefan de Vrij e Lautaro Martinez. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi;, Djimsiti, De Roon, Ruggeri; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Brescianini, Samardzic; Retegui. All. Gasperini