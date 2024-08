Squalifica per doping, UFFICIALE: torna in campo nel 2026

Comunicato ufficiale del club: “Martedì la Corte Internazionale di Arbitrato dello Sport ha informato il giocatore del verdetto”

Squalifica pesantissima per doping. Il difensore ha subito una condanna di ben quattro anni dall’Agenzia nazionale antidoping, la NADO, la quale ha confermato ufficialmente la sentenza della Corte internazionale di arbitrato per lo sport.

Mario Vuskovic, difensore dell’Amburgo, è stato squalificato per doping fino al 2026, precisamente al 15 novembre del medesimo anno.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS hat Mario #Vuskovic am heutigen Dienstag über das folgende Urteil informiert: Der Verteidiger wird bis zum 15. November 2026 gesperrt. Der 22-jährige Kroate und seine Anwälte prüfen jetzt das umfangreiche schriftlich zugegangene Urteil.… pic.twitter.com/M8E7nas1JX — Hamburger SV (@HSV) August 27, 2024

Come riporta la nota ufficiale del club tedesco, “Martedì la Corte Internazionale di Arbitrato dello Sport (CAS) ha informato Mario Vuskovic del seguente verdetto: squalifica fino al 15 novembre 2026. Il 22enne croato e i suoi avvocati – aggiunge l’Amburgo – stanno ora esaminando l’ampia sentenza scritta ricevuta. I giocatori e la società chiedono la vostra comprensione: ci vorrà del tempo. Successivamente, Amburgo e giocatore si impegneranno in un dialogo interno, valuteranno la nuova situazione e poi discuteranno su come procedere”.

Cresciuto nelle file dell’Hajduk Spalato, Vuskovic milita in Germania dall’estate 2021. Con la maglia dell’Amburgo, adesso in Bundesliga 2, ha disputato 47 partite realizzando 3 gol. Il suo contratto con la società teutonica scade fra poco meno di un anno, vale a dire a giugno 2025.