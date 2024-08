Ore caldissime per Osimhen: il rilancio arabo ribalta tutto | CM.IT

Il rilancio degli arabi ribalta tutto: Victor Osimhen apre al trasferimento al Al-Ahli, proposto un maxi ingaggio

La storia tra Victor Osimhen e il Napoli sta per concludersi dopo 4 stagioni. In questo lasso di tempo, la vittoria dello Scudetto e il titolo di capocannoniere, oltre al riconoscimento internazionale come uno degli attaccanti più forti in circolazione. Lo dimostra il suo ottavo posto nella classifica per la corsa al Pallone d’Oro.

In questi mesi tante chiacchiere, tanti rumors sul conto del calciatore. C’è stata una grande offerta del PSG per il pacchetto completo Kvara-Osi. Una cifra faraonica proposta al Napoli: 200 milioni per entrambi. Offerta rispedita a Parigi con un secco ‘no grazie’, e non tanto per il nigeriano, quanto per l’incedibilità del georgiano: Conte e De Laurentiis sono stati molto chiari, non si tocca. Successivamente, sono stati intavolati discorsi con il Chelsea, anche in ambito dell’affare Lukaku, ma il costo del cartellino di Osimhen è sempre stato ritenuto molto alto. E fino a qualche settimana fa, il giocatore non sembrava convinto del trasferimento verso Londra.

D’altronde, tra l’entourage del giocatore e il PSG sarebbe stata già trovata un’intesa economica, ma la società francese non è mai più ricomparsa ufficialmente e al 28 agosto è necessario trovare una soluzione alternativa. Così, nelle ultime ore gli arabi sono tornati a fare sul serio. Infatti, stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, l’Al-Ahli ha mostrato un forte interesse, mettendo sul piatto circa 40 milioni a stagione per il calciatore.

Osimhen apre all’Al-Ahli: offerta faraonica

Roberto Calenda, agente dell’attaccante del Napoli, solo qualche giorno fa aveva fatto intuire che Osimhen sarebbe rimasto nel Vecchio Continente. “Non è un pacco da spedire lontano per fare spazio a nuovi profeti – scriveva sul suo account X in merito alle voci su un trasferimento in Arabia – Victor ha ancora molto da dire in Europa. Serve rispetto ed equilibrio”.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nonostante il tweet dell’agente Calenda di appena due giorni fa lanciasse un messaggio chiaro ed opposto, in queste ore Victor Osimhen sta riaprendo all’ipotesi di un’avventura in Arabia Saudita. I contatti tra i dirigenti dell’Al Ahli, il Napoli e l’entourage del nigeriano sono stati positivi e sul tavolo c’è una proposta di ingaggio che sfiora i 40 milioni netti. Mentre resta sempre viva la speranza di ricevere una chiamata da Chelsea o PSG, però, l’ex Lille sta valutando seriamente l’offerta della Saudi League, che lo aveva già sedotto un anno fa, quando a bloccarlo fu la ferma volontà del Napoli di non cederlo.