Non solo Chiesa: il Liverpool fa un altro colpaccio in Serie A

Il Liverpool vuole chiudere con il botto il suo mercato estivo e tenta un altro grande affare in Serie A dopo Chiesa

Come previsto, il mercato si sta infiammando per le battute conclusive di una sessione di trasferimenti che ricorderemo come piuttosto bloccata ma comunque ricca di colpi di scena. Uno di questi, il passaggio di Federico Chiesa al Liverpool. L’attaccante lascia la Juventus e la Serie A per andare a cercare fortuna ai ‘Reds’. Un trasferimento sicuramente suggestivo. Ma che potrebbe non essere l’ultimo acuto in entrata della squadra di Arne Slot.

Il Liverpool ha grandi ambizioni in Premier League e in Europa e per darvi seguito cerca un ultimo rinforzo di grande spessore. Guardando ancora nel nostro campionato e mettendo nel mirino un obiettivo di lunga data. Vale a dire, Alessandro Bastoni. Anche perché in retroguardia i ‘Reds’ potrebbero perdere nelle ultime ore di mercato Joe Gomez. L’indiscrezione viene rilanciata dal portale iberico ‘Fichajes.net’, ma è naturalmente complicato ipotizzare che l’Inter possa privarsi proprio a fine mercato di uno dei suoi pezzi più pregiati, blindato lo scorso anno con un rinnovo di contratto fino al 2028, anche perché sarebbe difficile trovare un sostituto all’altezza in così poco tempo. Il Liverpool potrebbe in ogni caso provarci con una offerta elevata per provare a far vacillare i nerazzurri.