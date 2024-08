Inter, post Correa: tra uno svincolato e la pista Berardi

Inter alle prese con la situazione Correa: tutte le opzioni e c’è da prestare attenzione alla pista Berardi

Sono le ultime ore di mercato e anche in casa Inter la situazione è piuttosto frenetica. E mentre slitta almeno per il momento la firma del giovane Palacios, il club nerazzurro deve anche capire cosa fare in attacco.

Joaquin Correa non è certamente un nome su cui la dirigenza intende puntare, ma i giorni per poterlo cedere sono sempre meno. Da qui il fatto che il club sta riflettendo su diverse opzioni. Tenere Correa come quinta punta utilizzandolo in campionato come alternative per far rifiatare gli altri attaccanti, complice anche il fatto che in Champions League si giocheranno due gare in più. Il mercato però resterà aperto in altri paesi anche oltre il 31 agosto. E’ il caso dell’Arabia Saudita, dove il mercato chiuderà ad ottobre. Attenzione quindi a possibili richieste arabe per l’argentino. Di fronte ad una buona offerta, l’Inter accetterebbe e potrebbe fiondarsi sul mercato degli vincolati.

Come sottolineato dal nostro Maurizio Russo in diretta sul canale Youtube di Calciomercato.it, i nerazzurri potrebbero appunto fiondarsi su un profilo a zero. Come Anthony Martial. Il francese è ancora senza contratto e potrebbe fare al caso della dirigenza meneghina. C’è però una seconda opzione da tenere in considerazione, legata appunto alla permanenza di Correa. Una permanenza che potrebbe persistere fino a gennaio, quando poi guarirà a pieno dal suo infortunio Domenico Berardi. I rapporti tra Inter e Sassuolo sono eccellenti e l’idea di acquistare l’attaccante italiano per rafforzare la rosa stuzzica e non poco Beppe Marotta. A quel punto attenzione quindi a questa pista, che può concretizzarsi a gennaio