Chiesa al Liverpool mette nei ‘guai’ l’Inter: “Marotta ha colpito ancora”

Il passaggio di Chiesa al Liverpool scatena i tifosi della Juventus che ne approfittano per lanciare sfottò ai rivali di sempre dell’Inter

L’affare è fatto: Federico Chiesa è ormai prossimo a diventare un nuovo calciatore del Liverpool. L’attaccante ha già salutato la Juventus ed è partito alla volta dell’Inghilterra: visite mediche e firma, gli ultimi passaggi prima di essere ufficialmente un calciatore dei Reds.

Un affare decollato negli ultimi giorni, quando la pista Barcellona è sfumata definitivamente. Affare da 15 milioni di euro per il trasferimento dell’esterno alla corte di Slot. Con Chiesa al Liverpool, sfuma definitivamente una pista su cui si è molto chiacchierato in questa estate: il possibile approdo del calciatore all’Inter a parametro zero.

È bastato questo per incendiare la storica rivalità tra Juventus e nerazzurri. Così sui social molti tifosi bianconeri ne hanno approfittato per prendere in giro gli interisti.

Chiesa al Liverpool, sfottò all’Inter: tifosi Juventus scatenati

Tra la coppia (ovviamente mancata) Dybala-Chiesa a quella con Messi, i tifosi della Juventus hanno inondato X di sfottò diretti agli storici rivali.

Eccone alcuni:

Un grande acquisto quello di Chiesa da parte dell’Inter, insieme con Messi faranno una grande coppia di attacco. pic.twitter.com/DDNeUrEl3z — giuseppe marmotta (@provocatorepuro) August 28, 2024

Strano che #Chiesa non abbia aspettato gennaio per sposare la causa nerazzurra.

Già lo immaginavo un anno fermo per poi scoprire a giugno che Oaktree non ha un fico secco per pagargli lo stipendio che avrebbe voluto percepire.

Amala 😍😍 pazza #Inter amala. — Darwin Charles Jr (@DarwinCharlesJr) August 28, 2024

Marotta ha colpito ancora, un altro parametro zero. Clamorosa la nuova maglia dell’Inter rossa 🤩 pic.twitter.com/3xAZGWtvSy — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) August 28, 2024

Chiesa era vicino all inter, a Milano sono furiosi: “Tutto falso, la Juve e il giocatore volevano addirittura dei soldi. Pazzi scatenati” — Fabio Castellaneta (@Fabi1975Fabio) August 28, 2024

Effettivamente la coppia Dybala-Chiesa non sarà male, sopratutto se dietro difendono Bremer e Cabal. Inter sempre più da scudetto (interisti non vi preoccupate, lo scudetto lo vincete lo stesso anche senza Chiesa) https://t.co/Mz7aM5lTAx — Andre detto Santa | Capotreno del #Fagiolismo (@andre20____) August 28, 2024