Addio Juve e ritorno lampo: annuncio UFFICIALE

Il club comunica “di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante”

Sta tornando appena due mesi dopo essere stato ceduto dalla Juventus. Il 1° luglio scorso era già di un altro club. E ora, a distanza di così poco tempo, ecco un altro comunicato che ufficializza il suo ritorno.

Parliamo di Iling-junior, che Giuntoli aveva piazzato all’Aston Villa – insieme a Barranechea – nell’ambito della maxi operazione con protagonista Douglas Luiz, costato alla Juventus 50 milioni come confermato dalla nota a bilancio.

L’esterno inglese è stato però bocciato dal tecnico degli inglesi Unai Emery, lo stesso si può dire del sopracitato Barrenechea, ed ecco spiegato il motivo di una veloce (ri)partenza per un’altra destinazione. Il classe 2003 è tornato in Italia, legandosi al Bologna il quale lo ha preso in prestigo dai ‘Villans’.

“Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 dall’Aston Villa Fc il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Samuel Iling-Junior – recita la nota ufficiale dei felsinei – Quarto calciatore britannico della storia del Club, è un esterno offensivo mancino in grado di giocare indifferentemente su entrambe le corsie”.