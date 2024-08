Napoli, bocciatura totale: “Centravanti ridicolo”

Napoli, è bocciatura totale dopo la partita contro il Bologna: “Prova aberrante”

Nella prestazione del Napoli contro il Bologna, esordio al Maradona per la squadra di Conte, c’è qualcuno che ha spiccato sugli altri a livello di prestazione negativa.

I tifosi hanno infatti puntato il dito contro la prova di Giacomo Raspadori. Schierato prima punta, il numero 81 non ha certamente brillato nella sfida contro il Bologna, non apparendo a suo agio nel ruolo e sbagliando in diverse circostanze. E su X i tifosi azzurri hanno puntato il dito contro l’attaccante, non risparmiandolo dalle critche.

“Centravanti è ridicolo”, “Utile come la forchetta con il brodo”, “aberrante”. Sono solo alcuni dei commenti espressi dai tifosi partenopei nei confronti del natio di Bentivoglio.

Raspadori è utile come la forchetta nel brodo e Anguissa continua a passeggiare per il campo come fa da oltre un anno, non cambia mai nulla #NapoliBologna

Oltre ai tifosi del Napoli, anche i supporters di altre squadre hanno espresso critiche nei confronti dell’attaccante ex Sassuolo, sottolineandone l’involuzione.

raspadori should be playing at summer camp with sour candy and gatorade in his bag

get this little kid off the field

— Nycjuventus ⚜️ (@SerieAScout_) August 25, 2024