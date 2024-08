DIRETTA Serie A, Verona-Juventus 0-0: Montipo su Locatelli LIVE

Il programma della seconda giornata di Serie A si chiude oggi con Verona-Juventus alle 20.45

Ricca di sorprese e di colpi di scena, la seconda giornata di Serie A si conclude questa sera con Verona-Juventus. Entrambe vittoriose per 3-0 nel primo turno di Serie A rispettivamente contro Como e Napoli, le due squadre grazie alle sconfitte di Atalanta e Lazio, hanno la possibilità di raggiungere la vetta della classifica in solitaria a punteggio pieno in caso di vittoria questa sera.

Scatenata nell’ultima settimana di mercato, la squadra bianconera nelle ultime ore ha accolto a Torino Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao, ovviamente non arruolabili per la sfida del Bentegodi. Gli ultimi botti di mercato hanno dato ulteriore entusiasmo ad un ambiente che ha accolto con favore la nuova era targata Thiago Motta, un entusiasmo che il tecnico bianconero spera di vedere trasportato anche sul rettangolo verde. Rispetto alla sfida contro il Como, si rivede nella lista dei convocati Danilo, anche se non ancora in perfette condizioni, ma ha dovrà fare a meno di Milik, Thuram e Weah.

In casa Hellas, il roboante successo contro l’undici di Antonio Conte ha ridato nuova linfa ad una tifoseria inizialmente preoccupata dalle tante partenze estive. Paolo Zanetti non potrà contare su Cruz e Serdar, ma spera di fare leva sul collettivo per cercare un’altra impresa casalinga dopo quella centrata otto giorni fa contro il Napoli. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Verona-Juventus

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Magnani; Belhayane, Duda; Livramento, Suslov, Lazovic; Mosquera. All. Zanetti

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Bremer, Cabal; Fagioli, Locatelli; Cambiaso, Yildiz, Mbangula; Vlahovic. All. Thiago Motta

CLASSIFICA SERIE A: Inter*, Genoa*, Parma*, Torino*, *Empoli e Udinese* 4 punti; Atalanta*, Napoli*, Verona, Lazio* e Juventus 3; Fiorentina* e Cagliari* 2; Bologna*, Venezia*, Milan*, Monza*, Roma* e Como* 1 e Lecce* 0.

*una partita in più