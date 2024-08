“Deve andare via”, scoppia il caso prima Verona-Juventus

La Juventus in campo contro il Verona ma scoppia subito il caso tra i bianconeri: nessun dubbio, deve andare via

Verona-Juventus chiude il programma della seconda giornata di Serie A. Chi vince sale in testa alla classifica in solitaria e i bianconeri vorrebbero non perdere l’occasione di lanciare un importante messaggio alle avversarie.

Thiago Motta senza ancora la rosa al completo (Nico Gonzalez e Conceicao saranno a disposizione già alla prossima, per Koopmeiners domani potrebbe essere la giornata decisiva) può dimostrare di aver dato subito la sua impronta alla squadra dovesse replicare la buona prova contro il Como. Proprio l’allenatore ha sorpreso ancora con le sue scelte di formazione: esclusi ancora una volta Danilo e Douglas Luiz, entrambi in panchina.

Bocciatura per Danilo e Douglas Luiz: tifosi scatenati prima di Verona-Juventus

Situazioni diverse con la situazione del difensore da tenere d’occhio negli ultimi giorni di mercato e l’ex Aston Villa che deve ancora ambientarsi ed entrare in piena forma. I tifosi però si sono scatenati sulle loro esclusioni: c’è chi vede Danilo già in partenza e chi ritiene che per Douglas Luiz sia già arrivata la bocciatura di Thiago Motta. Sarà davvero così? Le prossime partite diranno la risposta.

Ecco alcuni tweet:

Già avevo il presentimento ora ho la certezza, Douglas Luiz farà la fine di Arthur,centrocampisti così tecnici questo club non se li merita,o sei Italiano o devi menare. — IL CECCONIANO (@Kulusecsi) August 26, 2024

Domanda ha bocciato douglas ? — Tiarossi (@Tiarossi2) August 26, 2024

Abbiamo capito che Danilo deve andare via. Lo aspetta la panchina perché il killer Giuntoli vuole sbarazzarsi anche del suo di stipendio. Solo pochi mesi fa era il grande capitano. 😏

Ma la cosa eclatante è che per la seconda partita consecutiva il super-fenomeno#Juventus — ☭ The Bitland Prince ☭ (@TheBitlandPrinc) August 26, 2024

Caso danilo e douglas luiz ma tutto tace come al solito — ⭐⭐ (@Profilo20221) August 26, 2024

Bocciato Douglas luiz

Ennesimo miracolo che deve fare il mister — LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA (@stm9970) August 26, 2024

Douglas Luiz prossimo esubero…di a giuntoli di parlare con allenatore prima di fare cazzate — Salomi Antonio (@SalomiAntonio) August 26, 2024