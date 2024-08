Theo Hernandez nella bufera, il doppio errore costa carissimo: “Non ha voglia di giocare”

C’è delusione in casa Milan per la sconfitta di Parma: tra i maggiori indiziati c’è Theo Hernandez

Polemiche e accuse sui social all’indomani di Parma-Milan: Theo Hernandez nel mirino della critica dopo la sconfitta maturata nell’anticipo del Tardini.

È forte la delusione in casa Milan per la sconfitta maturata allo stadio ‘Ennio Tardini’ contro il Parma nell’anticipo della seconda giornata del campionato di Serie A. Una sconfitta pesante, soprattutto alla luce del pareggio interno con il Torino maturato alla prima giornata di campionato, con i rossoneri di Paulo Fonseca a quota un punto in classifica dopo le prime due giornate di campionato.

Più che errori di posizione è che non corre, ma cammina — Antonio Naddeo (@AntonioNaddeo) August 25, 2024

Passeggia in campo. Si stanca troppo in fase offensiva e poi è tosto fare bene anche quella difensiva — Alessandro Aru (ale_wonder) (@al3wonder) August 25, 2024

Cammina, il terzino più forte del mondo 😂 — Gianpi. (@gianpi36590925) August 25, 2024

Secondo molti tifosi, il tecnico rossonero è tra i principali responsabili del deludente inizio di campionato del Milan, ma dopo la partita persa in terra emiliana è finito sul banco degli imputati anche Theo Hernandez, autore di una prestazione a dir poco negativa nella quale ha faticato più volte a contenere Dennis Man, autore del primo gol dei ducali e autentica spina nel fianco per la formazione del Diavolo.

Milan, polemiche dopo il ko di Parma: Theo Hernandez nel mirino

L’esterno francese è stato protagonista in negativo della partita del Milan, con due errori di posizionamento che hanno portato ad altrettanti gol del Parma. Prima quello di Man su assist di Valeri, poi il 2-1 definitivo firmato Cancellieri con assist di Almqvist.

Due errori evidenziati anche da Dazn con un video pubblicato sul web e che ha ulteriormente scatenato la rabbia dei tifosi rossoneri, i quali hanno inondato X di commenti negativi nei confronti dell’esterno francese. Molti puntano il dito verso la condizione atletica di Theo Hernandez, ma c’è anche chi parla di errori di concentrazione o chi addirittura accusa il numero 19 di non essere abbastanza motivato nel scendere in campo con la maglia rossonera.

È in grande forma, sembra Renato Pozzetto — Quinto senso e mezzo (@angianna78) August 25, 2024

Questa cosa è inaccettabile — Ludovico Garolfi (@GarolfiLudovico) August 25, 2024