Quante assenze per la Juventus: la decisione di Motta su Danilo

La Juventus ha diramato la lista dei convocati per la trasferta contro il Verona: la decisione di Danilo di Thiago Motta

La Juventus ha reso noto la lista dei convocati per la sfida di lunedì sera sul campo del Verona. Thiago Motta dovrà fare a meno di diversi calciatori, come gli infortunati Thuram, Weah e Adzic, ma potrà contare su Danilo.

Il difensore brasiliano era in dubbio per un problema fisico (un trauma contusivo al tallone sinistro), ma fa parte dei calciatori che prenderanno parte alla trasferta veneta. Come raccontato da Calciomercato.it, Danilo non è più considerato un intoccabile da Thiago Motta e, considerato che il suo è il quarto ingaggio tra i calciatori che rientrano nel progetto dell’allenatore, e la sua situazione dovrà essere monitorata fino a chiusura del mercato.

Intanto per Verona, Motta dovrà ancora fare i conti con l’emergenza in attacco dove mancherà ancora Milik: Vlahovic e Yildiz sono sicuri della maglia da titolare, mentre resta da vedere se ci sarà ancora spazio per Mbangula. Questa comunque la lista dei convocati della Juventus per il Verona: Perin, Bremer, Gatti, Locatelli, Danilo, Vlahovic, Yildiz, Kalulu, McKennie, Fagioli, Pinsoglio, Douglas Luiz, Cambiaso, Di Gregorio, Cabal, Anghelè, Savona, Rouhi, Mbangula.