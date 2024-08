Napoli-Bologna, Conte: “Buongiorno può fare il capitano”. Poi la battuta sul mercato

Conferenza stampa di Antonio Conte al Maradona, dopo la vittoria del Napoli sul Bologna per 3-0

E’ un Antonio Conte sereno quello del post-partita di Napoli-Bologna. La vittoria al Maradona, in primi tre punti per lui da allenatore azzurro e la commozione: il mister si apre in conferenza, ma non svela nulla sul mercato.

Sulla prestazione convincente – Prima di questa partita avevo detto che dovevamo dare una grande risposta e che il Maradona facesse il Maradona. Possono cambiare allenatori e giocatori, i tifosi napoletani conserveranno sempre la passione. Non avevo dubbi su questo. Inevitabile che noi dovevamo dare un segnale. Non avevo dubbi che questi ragazzi siano persone per bene, li vedo lavorare. Non posso avere il controllo del risultato finale, ma della loro testa si. Sono i miei primi tre punti al Maradona, da allenatore del Napoli. Mi sono emozionato. Ci tenevo tantissimo a regalare alla nostra gente questa vittoria

Sul percorso – Dobbiamo fare un percorso. Dobbiamo prendere fiducia e credere in quello che facciamo. Continuare a dare questo senso di unione. Perché oggi, al di là del risultato, si è respirato senso di unione. E questo mi fa piacere. Dev’essere un punto di partenza

Su Lukaku – Questa settimana finisce questo maledetto mercato, perché per noi allenatori non è bello lavorare con il 50% dei calciatori. Al di là di chi possa arrivare, saremo quel gruppo. Non mi permetto di dire nulla dei calciatori non miei. Raspadori e Simeone hanno fatto benissimo, sono giocatori importanti per me.

Su Kvaratskhelia e Buongiorno – Sono contento di Kvara, ho rivisto quel giocatore con forza sulle gambe, bravo nell’uno contro uno. Per quanto riguarda Buongiorno, è un giocatore che abbiamo voluto fortemente e penso che possa stare tantissimi anni con il Napoli. Può diventare anche capitano del Napoli, dopo Giovanni Di Lorenzo. E’ stato un grande acquisto.

Il primo vero Napoli di Conte – A livello tattico attacchiamo con il 3-2-5 o 3-1-6. Cerchiamo di difendere in maniera più compatta. A Verona ho mostrato ai ragazzi che su tante ripartenze ci hanno fatto 3 gol. Oggi abbiamo creato davvero tanto. Abbiamo avuto anche Politano molto sfortunato, lo stesso Raspadori. C’è da lavorare e continueremo a farlo.