De Rossi deluso dalla sua Roma: “Eravamo mezzi disperati. Ecco cosa è mancato”

Le dichiarazioni di Daniele De Rossi al termine del match contro l’Empoli. Il tecnico della Roma commenta il ko casalingo

E’ finita tra i fischi la partita della Roma e con zero punti conquistati. Daniele De Rossi non può certo essere contento dopo la sconfitta contro l’Empoli: “La voglio rivedere ma è mancata energia e intensità – afferma a caldo il mister ai microfoni di Sky Sport -, nel primo tempo la palla andava lenta e tornavamo sempre indietro. Quando siamo andati avanti siamo stati anche pericolosi, ma quando giochi contro squadre che sanno chiudersi bene se palleggi lento e non fai le preventive inizi a prendere contropiedi, e così perdi fiducia e campo”.

La Roma ha certamente fatto meglio nella ripresa, ma non è bastato: “Abbiamo fatto un buon secondo tempo, ma quando non giochi bene nel primo non ti gira nemmeno la fortuna. Nel calcio bisogna andar forte ed io devo essere bravo a scegliere quelli forti”.

Roma-Empoli, De Rossi: “Devo fare meglio la formazione”

La Roma ha faticato a servire nel migliore modo Dovbyk. L’attaccante ucraino è così rimasto a secco anche stasera, dopo aver trovato il gol nella sfida con il Cagliari:

“Va servito in profondità, nello spazio e con palla alta – prosegue De Rossi -. Se l’area la riempie solo lui, diventa difficile trovare gli spazi giusti. Gli va dato il pallone meglio e va fatta meglio la formazione. Nel secondo tempo eravamo mezzi disperati e sul 2-0 siamo andati al massimo per cercare di recuperare. Così delle volte si possono vincere le partite. I difensori sono stati incredibili, hanno tenuto il campo da soli nella ripresa”