Parma-Milan, disastro rossonero e proteste: primo tempo da incubo

Finisce con il Milan sotto di una rete il primo tempo del Tardini. Il Parma è avanti grazie alla rete di Dennis Man, ma il vantaggio poteva essere più rotondo

Un primo tempo da dimenticare per il Milan di Paulo Fonseca. La squadra rossonera è andata sotto dopo pochi secondo per una rete di Dennis Man, ma i gol del Parma sarebbero potuti essere molti di più.

Impossibile salvare qualcuno, il Diavolo è apparso in ritardo fisico e senza idee di gioco. Hanno fatto male tutti nel corso del primo tempo. Dalla difesa troppo alta e lenta agli attaccanti, mai pericolosi. L’unico a provarci alla fine è stato Pavlovic, pericoloso con un paio di colpi di testa. Nulla più da parte del Milan e i tifosi sui social appaiono davvero disperati.

Sta addirittura stretto il risultato al Parma, che avrebbe sperato di chiudere il primo tempo con un risultato più importante. Le occasioni d’altronde non sono mancate. Alla fine sono arrivate anche le proteste della squadra di casa, per un corner non fatto battere.