Motivi di ordine pubblico, UFFICIALE: la partita non si gioca

Per motivi di ordine pubblico la partita non potrà disputarsi: le autorità hanno preso la decisione, il match non ci sarà

Parte il secondo weekend di campionato per la Serie A. Dopo le sorprese del primo turno, caratterizzato dai pareggi di Inter, Milan e Roma e dalla pesante sconfitta del Napoli a Verona, ecco che il massimo campionato torna in campo.

Questo pomeriggio scenderanno in campo Parma-Milan e Udinese-Lazio, mentre in serata toccherà all’Inter affrontare il Lecce e a Monza-Genoa. Domenica poi le altre gare della seconda giornata con i riflettori al Maradona per Napoli-Bologna e all’Olimpico per l’accoglienza a Dybala in Roma-Empoli. Lunedì la chiusura con il monday night tra Verona e Juventus, anticipato da Cagliari-Como.

Intanto è arrivata la notizia ufficiale su una partita che non si giocherà per motivi di ordine pubblico: la decisione è stata presa con l’incontro che è stato annullato dalle autorità competenti. Il match in questione è l’amichevole tra la Sambenedettese e il Montegranaro, test che avrebbe segnato la fine del precampionato per la formazione di San Benedetto del Tronto, attesa poi il weekend successivo dall’incontro di coppa Italia di Serie D contro l’Atletico Ascoli.

Sambenedettese, annullata l’amichevole con il Montegranaro

La partita era in programma quest’oggi presso l’impianto di gioco del Montegranaro, ma tutto è stato annullato. Le autorità, infatti, vista la contemporaneità con la Festa dell’Unità, hanno deciso di procedere con l’annullamento della partita.

Vista l’affluenza prevista per la Festa dell’Unità, aumentare l’afflusso di persone nella zona con un incontro amichevole è stato ritenuto poco sicuro. Da qui la decisione con il match annullato. Appuntamento per la Sambenedettese quindi a domenica prossima, per un’altra partita che è sotto la lente di ingrandimento delle autorità di sicurezza: l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive deve, infatti, decidere se consentire la vendita dei biglietti anche ai tifosi ospiti oppure vietarne la trasferta, ipotesi quest’ultima che appare più probabile.