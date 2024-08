Inter senza Lautaro: le mosse di Inzaghi e quando rientra il capitano | CM.IT

Simone Inzaghi dovrà rinunciare a Lautaro Martinez per l’esordio in campionato a San Siro contro il Lecce. Le ultime sulle condizioni dell’attaccante argentino

C’è una macchia nel soleggiato e caldo pomeriggio di venerdì, dove l’Inter come di consuetudine si è allenata a San Siro in vista della prima partita casalinga della stagione.

Capitan Lautaro Martinez si è infatti fermato a scopo precauzionale prima dell’inizio della rifinitura, dopo qualche problemino (che sembrava risolto) accusato nei giorni scorsi. L’attaccante argentino campione del mondo non si è allenato insieme al resto del gruppo e salterà l’anticipo di questa sera al Meazza contro il Lecce. Come appreso da Calciomercato.it nulla di preoccupante per Lautaro Martinez, anche se le sue condiziono verranno rivalutate all’inizio della prossima settimana in vista della successiva sfida di campionato – sempre a San Siro venerdì prossimo – con l’Atalanta.

Inter, chance per Taremi: la probabile formazione contro il Lecce

Lautaro è alle prese con un affaticamento muscolare alla coscia e quindi non sarà a disposizione di Simone Inzaghi nel tandem offensivo insieme al ‘gemello’ Thuram. Al fianco del figlio d’arte ci sarà Taremi, all’esordio da titolare in gare ufficiali in maglia nerazzurra dopo lo spezzone di Genova e alla prima uscita davanti al pubblico del Meazza dove ci sarà il tutto esaurito.

Coppia offensiva inedita per Inzaghi, che proverà subito a dimenticare il passo falso di Marassi della scorsa settimana e conquistare così la prima vittoria della stagione in campionato. Rispetto al rocambolesco pareggio con il Genoa si preannuncia un’altra novità nello scacchiere dei campioni d’Italia, con Pavard in vantaggio su Bisseck da braccetto difensivo. A centrocampo invece non ci saranno stravolgimenti considerando che Darmian sarà nuovamente preferito a Dumfries, mentre Zielinski ha smaltito l’infortunio e sarà una carta in più per Inzaghi da sfruttare a partita in corso.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi.