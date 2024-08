Darmian-Calhanoglu, prima gioia Inter. Pinamonti lancia il Genoa

L’Inter batte senza fatica il Lecce, mentre il Genoa espugna Monza grazie ad una rete dell’ex nerazzurro: risultati e classifica

Buona la seconda per l’Inter. Dopo il pareggio all’esordio contro il Genoa, i campioni d’Italia trovano la prima vittoria in stagione battendo 2-0 il Lecce in uno dei due match serali del sabato di Serie A. Nell’altro incontro è il Genoa a portare a casa i tre punti sul campo del Monza.

Tornando alla partita di San Siro, per i nerazzurri l’incontro si mette subito facile: Darmian al 5′ di testa batte Falcone e regala la prima gioia al popolo interista. Il Lecce fatica a reagire e resta schiacciato nella propria metà campo, senza riuscire mai ad impensierire Sommer. L’Inter però non trova il guizzo per il raddoppio ed allora all’intervallo si arriva con il risultato ancora inchiodato sull’1-0.

Nella ripresa il copione non cambia fino al 69′ quando Thuram è abbattuto in area da Gasper e per l’arbitro è calcio di rigore. Calhanoglu non sbaglia e mette in ghiaccio il risultato: l’Inter vince 2-0 e archivia il mezzo passo falso di Marassi.

Serie A, Inter-Lecce 2-0 e Monza-Genoa 0-1: marcatori e classifica

Nell’altra partita della sera, il Genoa conferma le buone impressione date all’esordio e si impone sul campo del Monza. Decide il nuovo acquisto Pinamonti nel recupero del primo tempo, dopo che i brianzoli si erano visti annullare un gol di Maldini per una posizione di fuorigioco di Petagna.

I biancorossi hanno provato a ribaltare il match, ma Caprari è fermato dal palo: la squadra di Nesta resta così con un punto in classifica, mentre il Genoa si insedia in testa insieme a Inter, Parma e Udinese, in attesa dei match di domenica e lunedì-.

INTER-LECCE 2-0: 5′ Darmian (I), 69′ Calhanoglu rig. (I)

MONZA-GENOA 0-1: 45′ +7 Pinamonti (G)

CLASSIFICA SERIE A: Inter*, Genoa*, Parma* e Udinese* 4 punti; Atalanta, Verona, Lazio* e Juventus 3; Bologna 1, Cagliari 1, Empoli 1, Fiorentina 1, Milan* 1, Monza* 1, Roma 1, Torino 1, Como 0, Lecce* 0, Venezia 0, Napoli 0.